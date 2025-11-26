Vecinos exigen medidas para combatir la plaga de ratas que invade Santurtzi

Diana Martínez Santurtzi Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

«La presencia de ratas en Santurtzi es un problema grande», advirtieron este miércoles desde EH Bildu. Diferentes cuestiones pueden favorecer su proliferación, como son el cambio climático o la propia acción humana en entornos urbanos y naturales. «Se trata de un problema generalizado y nuestro pueblo no es una excepción», subrayó el concejal Carlos Sáez. No obstante, en los dos últimos años las quejas vecinales por la presencia de roedores, tanto en el centro del municipio como en los barrios, han sido continuas. «El servicio de control de plagas ejecuta el contrato y no vemos incumplimientos, pero las labores son insuficientes». Por ello, ante el «aumento exponencial» de ratas en la localidad marinera y en vista de la «preocupación y molestias que esto genera a los vecinos», la formación abertzale ha presentado una moción con el fin de reforzar las acciones del Ayuntamiento contra estas plagas.

El contrato actual, alegan, incluye tres campañas anuales y servicios puntuales de desratización por avistamiento de roedores. Es precisamente lo que señaló el equipo de gobierno a primeros de mes, al hacerse eco este periódico del malestar vecinal por la presencia de estos animales: «Se actúa en todos los sitios donde los vecinos dan aviso, con revisiones semanales, además de reforzar en zonas más concretas donde se tiene conocimiento». En concreto, entre los días 10 y 14 de este mes se inició la campaña de desratización –que se hace trimestralmente–, en la que «dos técnicos levantan todas las arquetas donde entienden que puede haber actividad de roedores y aplican en la zona un tratamiento rodenticida», apuntaron. Sin embargo, a juicio de EH Bildu, «se deben tomar medidas más allá de lo que se recoge en los pliegos del contrato en vigor, porque lo que se está haciendo hasta el momento es, a todas vistas, insuficiente», sobre todo «cuando vemos que las ratas campan a sus anchas por todo el pueblo, en el puerto y hasta en la fuente que hay delante del Consistorio».

Análisis del municipio

Por ello, la moción que se debatirá mañana en pleno propone la posibilidad de aumentar hasta un 20% el alcance del contrato en vigor, con campañas de refuerzo y un nuevo análisis de la situación en el municipio, entre otras medidas.

El texto también plantea solicitar a la Autoridad Portuaria y a Adif que intensifiquen los trabajos de desratización que realizan en sus ámbitos de actuación, así como coordinar su labor con la del Ayuntamiento «en toda la franja de terreno que comparten». Sáez espera que mañana la moción sea aprobada «para poder así dar una solución a este problema».

Temas

Santurtzi