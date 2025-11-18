La oposición de Santurtzi carga contra la alcaldesa: «Tubilla lo sabía hace más de mes y medio y no ha dado explicaciones hasta que se ha destapado»

«Insuficientes y tardías». Es lo que opina la oposición en bloque de Santurtzi a las explicaciones que ha dado este martes la alcaldesa, ... Karmele Tubilla (PNV), después de que EL CORREO destapara la supuesta filtración a un agente del examen de un proceso de selección para optar al puesto de suboficial en la Policía Local. A las 12.00 horas de este martes los grupos políticos han sido convocados a una junta de portavoces donde la regidora jeltzale ha admitido que la ahora «exconcejala» de Seguridad Ciudadana, Hacienda y Régimen Interior, Sonia López, recibió las preguntas en su email, aunque «no puedo demostrar que haya existido una filtración, pero sí que se ha quebrado una confianza que tenía y que no se ha actuado con ética».

Ha subrayado, además, que «antes de iniciarse el proceso de selección –que todavía sigue en marcha–, hace más de mes y medio, momento en el que me es ocultada una información relevante, opto por retirarle a la concejala de Seguridad Ciudadana de forma inmediata todas las delegaciones de responsabilidades». Se refiere Tubilla al pasado 6 de octubre. El examen se celebró un día más tarde, y el 8 «tuve conocimiento de la posibilidad de que hubiera habido algún error en la cadena de custodia de las preguntas de la prueba teórica», mantiene la mandataria.

Este martes, los grupos políticos de la oposición han mostrado su más absoluta crítica a lo ocurrido. Desde EH Bildu, el segundo partido mayoritario de la corporación, ha tachado la situación de «auténtico escándalo». «Lo que hasta ahora venían siendo conjeturas y rumores, van cogiendo más fuerza. Estamos en las antípodas de una gestión transparente, no podemos tolerar que haya tratos de favor en la gestión pública», apunta su portavoz, Miren Matanzas, tras mantener que se han dado explicaciones «escasas», aunque «han reconocido que el 6 de octubre se rompió la cadena de custodia del examen, pero creemos que hay que dar un paso más. El mismo Ayuntamiento se tendría que personar contra estas dos personas para depurar todas las responsabilidades posibles».

Juan Andrades (PSE) ha criticado que las explicaciones han sido «incongruentes, insuficientes y justo al salir publicado en un medio, no antes, cuando la alcaldesa lo sabe desde hace más de mes y medio y a los grupos no nos había informado de nada». Además ha mostrado su «más absoluta repulsa hacia hechos como los que presuntamente se han cometido. No puede haber espacio para conductas que vulneren los principios de igualdad, imparcialidad y transparencia, que deben regir todas las actuaciones de la administración pública».

En la misma línea ha ido Ainhoa Lopera, de Elkarrekin Podemos. «Nos asombra que den explicaciones a raíz de la publicación en prensa. Se tenía que haber apartado a la concejala, informar e investigar lo ocurrido mucho antes, y eso no se ha hecho. Solo sabemos que López llevaba más de un mes de baja, nada más. Estamos más abiertos que nunca a una moción de censura». Una propuesta a la que, por el momento, solo estaría abierta la formación abertzale.

Desde el PP, Luis Ángel Urdiales, ha declarado que «nos asaltan muchas dudas» sobre las explicaciones del PNV. «De las fechas, del porqué y cuándo se produce la retirada de la concejala presuntamente afectada por la situación... Nos llaman profundamente la atención las explicaciones, que se han dado tras hacerse pública la supuesta filtración». Por ello, el edil popular ha registrado hoy una moción de cara al próximo pleno para crear una comisión de investigación. Una medida que piden todos los grupos para esclarecer lo sucedido.