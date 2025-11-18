El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La alcaldesa, en el centro de la imagen junto a su equipo a falta de la «exconcejala», ofrece explicaciones sobre la supuesta filtración a los medios. D. M.

La oposición de Santurtzi carga contra la alcaldesa: «Tubilla lo sabía hace más de mes y medio y no ha dado explicaciones hasta que se ha destapado»

EH Bildu, PSE, Podemos y PP exigen crear una comisión de investigación para esclarar la supuesta filtración del examen a un agente

Diana Martínez

Santurtzi

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:59

Comenta

«Insuficientes y tardías». Es lo que opina la oposición en bloque de Santurtzi a las explicaciones que ha dado este martes la alcaldesa, ... Karmele Tubilla (PNV), después de que EL CORREO destapara la supuesta filtración a un agente del examen de un proceso de selección para optar al puesto de suboficial en la Policía Local. A las 12.00 horas de este martes los grupos políticos han sido convocados a una junta de portavoces donde la regidora jeltzale ha admitido que la ahora «exconcejala» de Seguridad Ciudadana, Hacienda y Régimen Interior, Sonia López, recibió las preguntas en su email, aunque «no puedo demostrar que haya existido una filtración, pero sí que se ha quebrado una confianza que tenía y que no se ha actuado con ética».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  4. 4 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  5. 5

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  6. 6 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  7. 7 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  8. 8

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  9. 9

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  10. 10 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La oposición de Santurtzi carga contra la alcaldesa: «Tubilla lo sabía hace más de mes y medio y no ha dado explicaciones hasta que se ha destapado»

La oposición de Santurtzi carga contra la alcaldesa: «Tubilla lo sabía hace más de mes y medio y no ha dado explicaciones hasta que se ha destapado»