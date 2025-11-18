La alcaldesa de Santurtzi apartó a su concejala de Seguridad un día antes del examen presuntamente filtrado a un policía

El PNV de Santurtzi ha cesado a la concejala de Seguridad Ciudadana, Hacienda y Régimen Interior, Sonia López, acusada de filtrar un examen a un policía en un proceso de selección ... de promoción interna para la plaza de suboficial. Tras destapar en exclusiva EL CORREO este caso, la alcaldesa, Karmele Tubilla, ha convocado este martes a los medios para subrayar que «no puedo demostrar que haya existido una filtración, pero sí que se ha quebrado una confianza que tenía y que no se ha actuado con ética», ya que, afirma, «las preguntas del examen llegaron al email de Sonia y ocultó información relevante», aunque, añade, «son temas personales». El agente, mediante la supuesta mediación de la edil jeltzale, ha avanzado en el proceso de selección hasta quedar segundo en el examen para acceder a la plaza de suboficial.

Según señalaron miembros de la comisaría a este periódico, las bases del proceso de selección se habían negociado previamente entre el Ayuntamiento y Erne, el sindicato mayoritario en la plantilla de la Policía santurtziarra, que cuenta con un centenar de agentes. Detallan que su delegado sindical sería presuntamente el agente «implicado» en esta situación «aunque no estuvo presente en la negociación».

«Hay situaciones que apuntan a que el delegado ha sido favorecido», subrayan tras recordar que en la pasada legislatura, en el curso 21-22, tuvo lugar otro proceso de selección en el que los policías se examinaban para aspirar a ascender a agente primero. En esa ocasión, el aludido «suspendió. Y ahora se presenta al puesto de suboficial, que es una categoría mayor, y ha aprobado casi con la mayor nota, quedando en segundo puesto» de los diez que se examinaron. En total, son tres plazas las que se ofrecen.

Pues bien, después de conocerse la presunta filtración, la regidora jeltzale explica que en un «ejercicio de responsabilidad, antes de iniciarse el proceso de selección –que todavía sigue en marcha–, hace más de mes y medio, momento en el que me es ocultada una información relevante, opto por retirarle a la concejala de Seguridad Ciudadana de forma inmediata todas las delegaciones de responsabilidades».

Se refiere Tubilla al pasado 6 de octubre. El examen se celebró un día más tarde, y el 8 «tuve conocimiento de la posibilidad de que hubiera habido algún error en la cadena de custodia de las preguntas de la prueba teórica», mantiene la primera edil. «En ese momento, di las instrucciones precisas para que la presidencia del tribunal evaluara este hecho y se me respondió señalando que no se podía suspender la prueba sin poder aportar un elemento objetivo que concretara que alguien había sido favorecido».

Renuncia

Por ello, «el proceso ha continuado y se ha celebrado la prueba práctica. No obstante, el Ayuntamiento ha solicitado sendos informes a la presidencia del tribunal y al jefe de la Policía. Una vez conocedores de esos informes se estudiará la posibilidad de realizar una auditoría externa y se solicitará al tribunal la adopción de cualquier medida ante cualquier elemento objetivo que sea aportado y que avale que ha existido una filtración a un aspirante», asegura Tubilla.

La regidora jeltzale señala, asimismo, que «al comunicarle (a López) que la pérdida de confianza llevaba a apartarla de sus funciones, la entonces concejala de Seguridad Ciudadana me traslada que se va a coger inmediatamente la baja, circunstancia que me lleva a condicionar su cese a la situación de la baja, a la espera de que dicha situación finalizara y se diera por definitiva». Sin embargo, agrega la cabeza del PNV en Santurtzi, «hace unos días la exconcejala afirmó que quería renunciar e incorporarse a su anterior trabajo». Se prevé que haga efectiva la renuncia en el pleno de este mes.