Urgente La caída de X (antes Twitter) en España deja sin servicio a miles de usuarios
Sonia López, en primer término y camisa azul, en una imagen de archivo tomada en el Ayuntamiento de Santurtzi . Ayuntamiento de Santurtzi

La alcaldesa de Santurtzi apartó a su concejala de Seguridad un día antes del examen presuntamente filtrado a un policía

La mandataria del PNV admite que la edil recibió las preguntas en su email, por lo que el Consistorio ha solicitado informes a la presidencia del tribunal y al jefe de la Policía para estudiar la posibilidad de una auditoría externa

Diana Martínez

Santurtzi

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

El PNV de Santurtzi ha cesado a la concejala de Seguridad Ciudadana, Hacienda y Régimen Interior, Sonia López, acusada de filtrar un examen a un policía en un proceso de selección ... de promoción interna para la plaza de suboficial. Tras destapar en exclusiva EL CORREO este caso, la alcaldesa, Karmele Tubilla, ha convocado este martes a los medios para subrayar que «no puedo demostrar que haya existido una filtración, pero sí que se ha quebrado una confianza que tenía y que no se ha actuado con ética», ya que, afirma, «las preguntas del examen llegaron al email de Sonia y ocultó información relevante», aunque, añade, «son temas personales». El agente, mediante la supuesta mediación de la edil jeltzale, ha avanzado en el proceso de selección hasta quedar segundo en el examen para acceder a la plaza de suboficial.

