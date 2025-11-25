El PSE de Santurtzi denuncia las «mentiras» de la alcaldesa en el caso de la filtración El portavoz socialista publica un vídeo en el que acusa a la regidora, Karmele Tubilla, de no haber dicho la verdad en sus explicaciones sobre el polémico examen de Policía

Diana Martínez Santurtzi Martes, 25 de noviembre 2025, 15:47

«Estas son las mentiras de Karmele». Así empieza Juan Andrades, el portavoz del PSE en Santurtzi, un vídeo publicado en las redes de la agrupación municipal en el que acusa a la alcaldesa marinera de no haber dicho la verdad en sus explicaciones sobre el polémico examen de Policía que presuntamente ha sido filtrado; un caso que destapó en exclusiva EL CORREO. En ese sentido, el concejal socialista ha enumerado una serie de «mentiras» por las que «por estas y otras razones Karmele Tubilla no puede presidir la comisión de investigación propuesta para esclarecer la posible filtración».

En primer lugar, el vídeo muestra la declaración de la alcaldesa, el pasado martes, señalando que «en el momento en el que por parte de la concejala de Seguridad Ciudadana se me oculta una información relevante decido quitarla inmediatamente de todas las delegaciones que ella tiene». Al respecto, Andrades recalca que «no es cierto, y no lo digo yo, lo dice ella». Ante la pregunta de la prensa sobre las fechas –cuándo tiene la regidora conocimiento de que ha habido un error en la custodia del examen y cuándo es apartada la edil–, Tubilla señaló que «Sonia es apartada el 6 de octubre, el 7 es el examen y el 8 el jefe de Policía me plantea esa duda». No obstante, «Sonia es cesada el 8 de octubre, tal y como refleja un decreto de Alcaldía», subraya el concejal mostrando el documento municipal que salió posteriormente en el Boletín Oficial de Bizkaia.

«Pero esto es el sumun, no suspende el proceso, presuntamente sospechoso de ser adulterado, porque ella dice que no tiene la capacidad, siendo la máxima autoridad municipal», recoge Andrades, quien de nuevo muestra un corte de las declaraciones que dio la regidora, en las que subrayó que «en todo momento he intentado respetar los proceso y los pasos que se están llevando, y por lo tanto la única persona que puede suspender este proceso es el presidente del mismo».

Por otra parte, se añade que Tubilla recalcó que «desde el 6 de octubre no mantengo ningún contacto con Sonia». Al respecto, el portavoz del PSE lanza una crítica acompañada de una foto: «Pues que yo recuerde, y porque estaba presente, por lo menos han tenido en contacto en dos ocasiones. El pasado 11 de octubre en los actos del 950 aniversario y en el pleno del día 30. Lo más triste de todo es que si esto no se hubiera publicado, no nos habríamos enterado. Seguirían callados y como si nada», zanja el edil.