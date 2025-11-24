La oposición de Santurtzi, en contra de que la alcaldesa lidere las pesquisas por la filtración El PNV, en minoría, propondrá en el pleno una comisión para aclarar lo sucedido en las pruebas de promoción de agentes, la misma moción que el PP registró el martes

Una comisión de investigación analizará en profundidad todo lo sucedido en el Ayuntamiento de Santurtzi respecto a la presunta filtración del examen a un agente en un proceso de selección de promoción interna para la plaza de suboficial, un caso destapado por EL CORREO. La pregunta es quién presidirá las sesiones. El PP ya registró el martes pasado una moción con el fin de exigir, en el pleno de este jueves, la creación de esta herramienta para esclarecer los hechos. Este lunes, el PNV ha dado los mismos pasos.

El equipo de gobierno ha anunciado que llevará a la sesión plenaria la propuesta de crear una comisión informativa especial para la fiscalización del polémico proceso de selección. «La intención es esclarecer lo ocurrido y dirimir cualquier tipo de responsabilidad por parte de las personas que han participado en el mismo. Lo más importante es la transparencia y la honestidad», expresó este lunes la alcaldesa, Karmele Tubilla, quien avanzó que «se ha hecho una petición de documentos (copia del expediente, informe del presidente del tribunal y otro de la Agencia de Protección de Datos) que se analizarán en una primera sesión el 10 de diciembre». La comisión será «grabada pero no pública debido a que los datos que puedan darse podrían ser de carácter personal», añadió sin determinar los plazos del resto de sesiones.

La propuesta fue presentada hoy en una junta de portavoces a la oposición, que mostró un rechazo unánime al planteamiento de que sea Tubilla quien presida la comisión al «no haber participado en el proceso», según deslizó la regidora en la reunión. «Ha quedado públicamente demostrado que sí ha tenido algo que ver en el proceso, por lo que tiene muchas preguntas que responder», subrayó Naiara Gutiérrez, edil de EH Bildu, tras recordar que el objetivo de esta comisión, «algo inédito en este Ayuntamiento», debe ser «esclarecer lo ocurrido y tomar medidas, administrativas o judiciales, más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, que no ha sido más que ocultar información para intentar gestionar de manera partidista una situación muy grave».

Desde el PSE, Juan Andrades recalcó la «gravedad de que ante la presentación de una moción del PP para exigir una comisión de investigación, al PNV le entran prisas para intentar darle la vuelta a todo esto, poner a Tubilla presidiendo la comisión y dar la imagen de que ellos son los primeros en querer saber lo que ha pasado. Pero han estado más de mes y medio callados y no han hablado hasta que el asunto ha salido en prensa».

Igual opina Ainhoa Lopera, de Elkarrekin Podemos: «Han intentado taparlo, por lo que es muy necesario crear una comisión que investigue todo esto, pero independiente y llamando a declarar a la alcaldesa. Se debería delegar la presidencia en otra persona». Luis Ángel Urdiales (PP), por su parte, seguirá adelante con su moción, que, en espera de lo que acontezca en el pleno, prevé aprobarse por una amplia mayoría. «No estaría bien que la presidenta sea llevada a declarar, por eso Tubilla no debe estar al frente de la comisión».