Podemos exige la dimisión de la alcaldesa de Santurtzi por el caso de la filtración La formación morada acusa a la regidora jeltzale de ocultar información: «No estamos ante un simple error de gestión, sino ante una ruptura total de la lealtad institucional»

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:25 Comenta Compartir

Elkarrekin Podemos exige la dimisión de la alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla (PNV), por el caso de la supuesta filtración del examen de Policía a un agente, un caso que destapó en exclusiva EL CORREO. La formación morada realizará su petición en el pleno de este jueves, fundamentándose en la «gestión de la crisis institucional desatada por la presunta filtración, así como en la posterior ocultación de información a la oposición y a la ciudadanía», señala su portavoz, Ainhoa Lopera, quien califica de «extrema gravedad» estos hechos que «no solo comprometen la estabilidad del Ayuntamiento, sino que dañan severamente la imagen de la institución» en un proceso de empleo público.

Lopera denuncia que la gravedad del asunto se ha visto «multiplicada por la actuación» del equipo de gobierno. Y es que, «según la información contrastada, la alcaldesa tenía conocimiento de esta presunta filtración desde principios del mes de octubre. Sin embargo, esta información fue deliberadamente ocultada a los grupos de la oposición, impidiendo su labor de fiscalización, hasta que la noticia fue publicada por un medio de comunicación».

«No estamos ante un simple error de gestión, sino ante una ruptura total de la lealtad institucional», declara tajante la portavoz de la formación morada, quien –al igual que su homólogo del PSE, Juan Andrades, reflejó en un vídeo– subraya que «se ha demostrado que existen indicios suficientes de falta de veracidad en las explicaciones de la alcaldesa, que llegaron tarde y solo cuando la prensa destapó el caso».

Por ello, Podemos señala que la actitud de Tubilla constituye «una pérdida irreparable de la confianza necesaria. Haber ocultado un hecho tan sensible y tergiversar la realidad inhabilita a la alcaldesa para seguir al frente del Gobierno municipal. Por el bien de la credibilidad y la dignidad de Santurtzi, es necesario que dé un paso al lado».