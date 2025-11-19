El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sonia López, en primer término y camisa azul, en una imagen de archivo tomada en el Ayuntamiento de Santurtzi . Ayuntamiento de Santurtzi

Sonia López, de mano derecha de la alcaldesa de Santurtzi a ser acusada de filtrar un examen a un agente

El PNV ha apartado a la concejala de Seguridad Ciudadana por su supuesta implicación en los hechos

Diana Martínez

Santurtzi

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:40

Sonia López, la concejala de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un agente, ha sido la mano derecha de la alcaldesa, Karmele Tubilla, durante ... los dos últimos años, periodo en el que ha estado al frente de las áreas de Seguridad Ciudadana, Hacienda y Régimen Interior. Durante los dos anteriores a las elecciones municipales de 2023, fue miembro de la junta municipal del Batzoki en Santurtzi junto a la actual mandataria, así como la edil de Acción Social e Igualdad, Ixone Andreu. López fue, de hecho, una de las principales impulsoras de la candidatura de Tubilla para ostentar la Alcaldía y después pasó a formar parte de su lista, en el sexto puesto.

