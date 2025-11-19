Sonia López, de mano derecha de la alcaldesa de Santurtzi a ser acusada de filtrar un examen a un agente

Sonia López, la concejala de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un agente, ha sido la mano derecha de la alcaldesa, Karmele Tubilla, durante ... los dos últimos años, periodo en el que ha estado al frente de las áreas de Seguridad Ciudadana, Hacienda y Régimen Interior. Durante los dos anteriores a las elecciones municipales de 2023, fue miembro de la junta municipal del Batzoki en Santurtzi junto a la actual mandataria, así como la edil de Acción Social e Igualdad, Ixone Andreu. López fue, de hecho, una de las principales impulsoras de la candidatura de Tubilla para ostentar la Alcaldía y después pasó a formar parte de su lista, en el sexto puesto.

En aquel entonces, Tubilla tachó a su equipo de «personas llenas de fuerza e ilusión, con ganas para cumplir el compromiso que contraemos con nuestro pueblo y para dar las mejores respuestas». Hoy, sin embargo, ha «perdido la confianza» en su mano derecha. López, de 47 años, también fue responsable de comunicación de la dirección del PNV en Santurtzi hasta que se sumó a la Corporación, y ostenta una plaza de técnico de comunicación en el Ayuntamiento de Bilbao, adonde se prevé que retorne tras su renuncia como concejala en el Consistorio santurtziarra.

El PNV de Santurtzi ha cesado a la concejala por supuestamente filtrar un examen a un policía en un proceso de selección de promoción interna para la plaza de suboficial. Tras destapar en exclusiva EL CORREO este caso, la alcaldesa, Karmele Tubilla, subrayó ayer que «no puedo demostrar que haya existido una filtración, pero sí que se ha quebrado una confianza que tenía y que no se ha actuado con ética», ya que, afirmó «las preguntas del examen llegaron al email de Sonia y ocultó información relevante», aunque, añadió, «son temas personales». El agente, mediante la supuesta mediación de la edil jeltzale, acanzó en el proceso de selección hasta quedar segundo en el examen para acceder a la plaza de suboficial.

Según señalaron miembros de la comisaría a este periódico, las bases del proceso de selección se habían negociado previamente entre el Ayuntamiento y Erne, el sindicato mayoritario en la plantilla de la Policía santurtziarra, que cuenta con un centenar de agentes. Detallan que su delegado sindical sería presuntamente el agente «implicado» en esta situación «aunque no estuvo presente en la negociación».

«Hay situaciones que apuntan a que el delegado ha sido favorecido», subrayan tras recordar que en la pasada legislatura, en el curso 21-22, tuvo lugar otro proceso de selección en el que los policías se examinaban para aspirar a ascender a agente primero. En esa ocasión, el aludido «suspendió. Y ahora se presenta al puesto de suboficial, que es una categoría mayor, y ha aprobado casi con la mayor nota, quedando en segundo puesto» de los diez que se examinaron. En total, son tres plazas las que se ofrecen.