El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nico Kovac en el debut europeo del Dortmund en el campo de la Juventus. Efe

El técnico del Dortmund elogia la filosofía del Athletic en la charla a sus jugadores: «Es patriotismo local y se nota en el campo»

Nico Kovac se felicita porque Nico Williams no viaje: «Es una ventaja para nosotros»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Dortmund

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:01

El técnico del Borussia Dortmund, Nico Kovac, se ha rendido a la filosofía del Athletic. «El resultado es evidente en los últimos años. No hablo ... desde que Valverde es técnico, sino en general», ha arrancado el entrenador nacido en Alemania, pero que hizo su carrera internacional con la selección croata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  6. 6

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  7. 7 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  8. 8

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  9. 9

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  10. 10 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El técnico del Dortmund elogia la filosofía del Athletic en la charla a sus jugadores: «Es patriotismo local y se nota en el campo»

El técnico del Dortmund elogia la filosofía del Athletic en la charla a sus jugadores: «Es patriotismo local y se nota en el campo»