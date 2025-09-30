El técnico del Dortmund elogia la filosofía del Athletic en la charla a sus jugadores: «Es patriotismo local y se nota en el campo»

El técnico del Borussia Dortmund, Nico Kovac, se ha rendido a la filosofía del Athletic. «El resultado es evidente en los últimos años. No hablo ... desde que Valverde es técnico, sino en general», ha arrancado el entrenador nacido en Alemania, pero que hizo su carrera internacional con la selección croata.

La pregunta sobre la filosofía rojiblanca ha sido planteada por uno de los periodistas alemanes asistentes a la conferencia de Prensa previa al partido. «Todos juegan por su región, por su calle... Es patriotismo local y se ve y se nota en el campo», ha añadido.

Kovac ha revelado que ha hablado del asunto en el vestuario con su plantilla. «Les he dicho esto mismo a mis jugadores, que ellos van a rendir al máximo no sólo para defender al Athletic, sino que además van a luchar por su región».

El entrenador del Dortmund ha destacado que «el País Vasco es un lugar muy especial en España» y que en el campo se encontrarán «un rival muy motivado que luchará por su región y que no es fácil».

La baja de Nico

La baja por lesión de Nico Williams ha sido recibida con agrado en el Dortmund. Su entrenador no se ha cortado al valorarla. «Es una ventaja para nosotros. Su calidad todos la hemos visto en la selección de España, con todo lo que pasó en verano con el Barcelona... Es un jugador fantástico, pero sin él también el Athletic es un equipo muy fuerte, aunque perdiera el primer partido», ha indicado.

De hecho, Kovac ha elogiado a los rojiblancos. «Es un equipo que tiene una enorme calidad y se puede apreciar. Juegan a nivel técnico muy bien. Son jugadores con calidad individual con el balón», ha señalado.

Y ha insistido en el valor añadido que supone la filosofía. «Debido a que sólo juegan con vascos, su identificación con el club y la región es enorme y eso es una motivación excepcional. Vamos a medirnos con un equipo homogéneo, compacto. Tenemos que ser nosotros los que dictemos el ritmo del partido», ha zanjado.