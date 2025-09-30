Dos noches sin dormir, vuelo retrasado, escala en Mallorca... La odisea de un grupo de nueve chavales para estar en Dortmund

Es la una del mediodía en Dortmund, el lugar en el que el Athletic afronta su segundo duelo de la Liga de Campeones de esta temporada ... , y por el centro de la ciudad pasea un grupo de nueve amigos, con las bufandas conmemorativas del partido al cuello. No han dormido en toda la noche para presenciar el encuentro de este miércoles. La ausencia de sueño no se debe a la emoción por el desplazamiento, ni mucho menos, sino al particular viaje que han organizado para vivir el duelo en el Signal Iduna Park y luego regresar a casa.

La primera etapa de este desplazamiento fue desde Bilbao a Mallorca. «Salimos con casi hora y media de retraso por el mal tiempo. Y todo el rato con la incertidumbre de si cogíamos el enlace en Mallorca para venir a Dortmund», cuentan Jon y Ander, dos integrantes de esta cuadrilla de Bilbao. Ese fue el siguiente paso. Un vuelo que salió a las cinco de la madrugada desde Palma y que aterrizó a las 7.20 horas en la ciudad germana. «No hemos descansado porque en el aeropuerto, con las mochilas... Nos daba cosa que nos las quitaran», reconocen.

Desde el aeródromo han cogido un autobús hasta Dortmund. Han aprovechado el tiempo para conocer la ciudad, para pasear, también para acercarse a la tienda oficial del Borussia para hacerse con un recuerdo del viaje... Esta noche dormirán en una cama, pero el miércoles, después del partido, comienza otra odisea. Porque su plan de vuelta también se las trae. «Vamos a Colonia -a casi dos horas en tren y hay uno poco después del partido-, cogemos un vuelo a Barcelona, llegamos sobre las ocho de la mañana y luego tenemos que esperar cuatro horas para coger el avión a Bilbao», sonríen mientras lo cuentan. Otra noche sin dormir.

Ya estuvieron en Manchester, en otro viaje low-cost. «Este, entre vuelos y alojamiento, nos sale por 220 euros a cada uno», calculan. Todo reservado, eso sí, antes de saber si tenían entradas para el encuentro. «Hay que ser valientes», bromean los nueve, que sí entrarán al campo.

Todos esperan que el esfuerzo, las horas sin sueño, les sirvan para disfrutar de unos días mágicos en Dortmund y que el Athletic les acompañe con un buen resultado, la vez que desvelan el desplazamiento que hace otro amigo. «Es peor que lo nuestro. Ha ido a Venecia. De allí a Dusseldorf y coge el tren para venir a Dortmund. Luego va a Bruselas, en Bruselas cambia de aeropuerto...». Media Europa para ver al Athletic.