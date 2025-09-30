El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Dos noches sin dormir, vuelo retrasado, escala en Mallorca... La odisea de un grupo de nueve chavales para estar en Dortmund

«Cogimos el viaje antes de saber si nos tocaban las entradas y entre hotel y vuelos hemos gastado 220 euros»

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Dortmund

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:54

Es la una del mediodía en Dortmund, el lugar en el que el Athletic afronta su segundo duelo de la Liga de Campeones de esta temporada ... , y por el centro de la ciudad pasea un grupo de nueve amigos, con las bufandas conmemorativas del partido al cuello. No han dormido en toda la noche para presenciar el encuentro de este miércoles. La ausencia de sueño no se debe a la emoción por el desplazamiento, ni mucho menos, sino al particular viaje que han organizado para vivir el duelo en el Signal Iduna Park y luego regresar a casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  6. 6

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  7. 7 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  8. 8

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  9. 9

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  10. 10 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos noches sin dormir, vuelo retrasado, escala en Mallorca... La odisea de un grupo de nueve chavales para estar en Dortmund

Dos noches sin dormir, vuelo retrasado, escala en Mallorca... La odisea de un grupo de nueve chavales para estar en Dortmund