Ibon Sánchez y Adrián Pérez, las dos grandes novedades de la lista de Valverde.

Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund

El mediapunta de 21 años y el extremo de 18 años brillan en el Bilbao Athletic y han sido las grandes novedades en la lista del partido de Champions

Peru Olazabal

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:23

El Athletic afronta su segundo partido de Champions League ante todo un Borussia Dortmund mermado por su fatídico momento -un empate y cuatro derrotas en ... sus últimos cinco partidos- y también por las lesiones. A las largas bajas ya conocidas de Yeray, Egiluz y Prados, hay que añadir las de Mikel Vesga, Álex Berenguer y Nico Williams, que tampoco viajarán a Alemania. Esta situación crítica ha abierto la puerta a dos cachorros muy talentosos como Ibon Sánchez y Adrián Pérez, las dos grandes novedades en la lista que presenta el conjunto de Ernesto Valverde.

