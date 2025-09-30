El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nico Williams, gran ausencia en la convocatoria del Athletic para Dortmund EFE

Nico Williams, gran ausencia en la convocatoria del Athletic para Dortmund

Valvede no podrá contar tampoco con Berenguer ni Vesga; los canteranos Ibon Sánchez y Adrián Pérez, en la lista

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:12

El Athletic ha dado a conocer la convocatoria para el duelo de la jornada 2 de la Champions League ante el Borussia Dortmund, que se disputará este miércoles, 1 de octubre, a las 21:00 horas en el Signal Iduna Park. Ernesto Valverde ha citado a 23 futbolistas para un partido en el que destaca la ausencia de Nico Williams, pieza clave en el ataque rojiblanco. Tampoco estarán disponibles Álex Berenguer ni Mikel Vesga, que han estado apartados del grupo en los últimos entrenamientos a causa de molestias físicas.

En su lugar, el técnico ha apostado como alternativa por dos jugadores del filial, Ibon Sánchez (mediapunta) y Adrián Pérez (extremo izquierdo) que completan la lista.

La expedición rojiblanca partirá esta misma tarde a las 15:30 horas desde el aeropuerto de Loiu y está previsto que llegue alrededor de las 19:45 al Hotel Radisson Blu de Dortmund, donde quedará concentrada a la espera del choque.

Convocatoria completa del Athletic:

Unai Simón, Padilla, Santos, Gorosabel, Vivian, Paredes, O. Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Maroan, Nico Serrano, Robert Navarro, Rego, Adrian Pérez. y Ibon Sánchez.

