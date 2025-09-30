Nico Williams, gran ausencia en la convocatoria del Athletic para Dortmund Valvede no podrá contar tampoco con Berenguer ni Vesga; los canteranos Ibon Sánchez y Adrián Pérez, en la lista

Aitor Echevarría Martes, 30 de septiembre 2025, 13:12 | Actualizado 14:33h. Comenta Compartir

El Athletic ha dado a conocer la convocatoria para el duelo de la jornada 2 de la Champions League ante el Borussia Dortmund, que se disputará este miércoles, 1 de octubre, a las 21:00 horas en el Signal Iduna Park. Ernesto Valverde ha citado a 23 futbolistas para un partido en el que destaca la ausencia de Nico Williams, pieza clave en el ataque rojiblanco. Tampoco estarán disponibles Álex Berenguer ni Mikel Vesga, que han estado apartados del grupo en los últimos entrenamientos a causa de molestias físicas.

🗒 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔



Ernesto Valverde cita a 2⃣3⃣ jugadores para el partido de mañana (21:00 h) ante el @BVB en el Signal Iduna Park.



ℹ️ Información del viaje 👉 https://t.co/XLygmaOcZD#BVBAthletic #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/k9v5X7F2Kj — Athletic Club (@AthleticClub) September 30, 2025

En su lugar, el técnico ha apostado como alternativa por dos jugadores del filial, Ibon Sánchez (mediapunta) y Adrián Pérez (extremo izquierdo) que completan la lista.

La expedición rojiblanca partirá esta misma tarde a las 15:30 horas desde el aeropuerto de Loiu y está previsto que llegue alrededor de las 19:45 al Hotel Radisson Blu de Dortmund, donde quedará concentrada a la espera del choque.

Convocatoria completa del Athletic:

Unai Simón, Padilla, Santos, Gorosabel, Vivian, Paredes, O. Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Maroan, Nico Serrano, Robert Navarro, Rego, Adrian Pérez. y Ibon Sánchez.