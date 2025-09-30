El mensaje de Simón a los aficionados: «Esperemos que se les escuche más que a los alemanes»
La defensa del guardameta del Athletic: «El juego y la mentalidad no son malos, pero hay que ser más resolutivos en el área»
Enviado especial. Dortmund
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:00
Unai Simón (Murgia, 28 años) ganó en Alemania en verano de 2024 la Eurocopa, pero no jugó ningún partido en Dortmund, mítico estadio en el ... que se estrena. El portero internacional del Athletic admitió este martes que «conocemos la realidad, que venimos sin ganar un partido de los últimos, y el rival es muy potente. Estamos empezando a conocer esta competición y dar aquí el 200%».
El alavés defiende al equipo en medio de la crisis de resultados de septiembre con un empate y cuatro derrotas. «El juego y la mentalidad no son malos, pero hay que ser más resolutivos en las áreas», ha señalado.
🎙️ Unai Simón:— Athletic Club (@AthleticClub) September 30, 2025
“Estamos haciendo las cosas bien, nos sentimos identificados con nuestro juego, pero nos falta eficacia en las áreas. Mañana es un día importante para cambiar la dinámica de resultados”
“Estoy muy orgulloso de poder tener la afición que tenemos al lado”… pic.twitter.com/kVJbcO87Vz
Simón dijo que jugar la Champions con el Athletic tiene un alto valor simbólico. «Para mí es un sueño y mostrar que jugadores con nuestra filosofía se expandan por el mundo y que nos conozcan».
Noticias relacionadas
Un «orgullo» de hinchada
La movilización de la hinchada rojiblanca una vez más ha sido espectacular. «La última experiencia que tenemos fue en Manchester y se les escuchó más que a la afición local. Estoy orgulloso de tener la afición que tengo, de tener a todos los aficionados al lado mío en un partido como este. Esperemos que se escuche más a la afición del Athletic que a la local», ha arengado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.