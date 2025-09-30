El mensaje de Simón a los aficionados: «Esperemos que se les escuche más que a los alemanes»

Unai Simón (Murgia, 28 años) ganó en Alemania en verano de 2024 la Eurocopa, pero no jugó ningún partido en Dortmund, mítico estadio en el ... que se estrena. El portero internacional del Athletic admitió este martes que «conocemos la realidad, que venimos sin ganar un partido de los últimos, y el rival es muy potente. Estamos empezando a conocer esta competición y dar aquí el 200%».

El alavés defiende al equipo en medio de la crisis de resultados de septiembre con un empate y cuatro derrotas. «El juego y la mentalidad no son malos, pero hay que ser más resolutivos en las áreas», ha señalado.

🎙️ Unai Simón:



“Estamos haciendo las cosas bien, nos sentimos identificados con nuestro juego, pero nos falta eficacia en las áreas. Mañana es un día importante para cambiar la dinámica de resultados”



“Estoy muy orgulloso de poder tener la afición que tenemos al lado”… pic.twitter.com/kVJbcO87Vz — Athletic Club (@AthleticClub) September 30, 2025

Simón dijo que jugar la Champions con el Athletic tiene un alto valor simbólico. «Para mí es un sueño y mostrar que jugadores con nuestra filosofía se expandan por el mundo y que nos conozcan».

Un «orgullo» de hinchada

La movilización de la hinchada rojiblanca una vez más ha sido espectacular. «La última experiencia que tenemos fue en Manchester y se les escuchó más que a la afición local. Estoy orgulloso de tener la afición que tengo, de tener a todos los aficionados al lado mío en un partido como este. Esperemos que se escuche más a la afición del Athletic que a la local», ha arengado.