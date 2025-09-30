Valverde pide insistir en medio de la crisis de resultados: «Tenemos que perseverar en el estilo que nos ha traído hasta aquí»

Ernesto Valverde regresa al Signal Iduna Park, un estadio en el que cayó 1-0 en 2011 con el Olympiacos griego. Vuelve en medio de ... una crisis de resultados, con cuatro derrotas y un empate en un septiembre nefasto. «Contra rivales de este calibre tienes que ser solidario para tener opciones de ganar. Si el partido se rompe, no tenemos la misma pegada que ellos. Esa es la realidad. Eso lo tenemos que asumir. Tenemos un estilo que nos ha traído hasta aquí y tenemos que intentar mostrarlo dentro de las dificultades del partido. Eso tiene que estar ahí porque nos ha permitido entrar en Champions y superar los malos momentos. Es importantísimo para nosotros centrarnos en el juego», ha demandado.

El entrenador descarta que jugar con el invicto Dortmund sea un 'marrón' en medio de la crisis de resultados. «No lo creo. Es una oportunidad para todos. Hace cinco, diez meses, tres años si nos dicen: vais a estar jugando un partido de Champions en Dortmund. Pues claro que lo firmamos. Durante la temporada hay momentos».

🎙️ Ernesto Valverde



"El partido de mañana motiva a todo el equipo y a nuestra afición"



"Estar en la Champions es un premio para nosotros. Queremos disfrutar, pero también competir bien"#BVBAthletic #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/BR91QlKZE8 — Athletic Club (@AthleticClub) September 30, 2025

Valverde insiste en mirar las cosas por el lado optimista. «Me quedo con muchas cosas buenas de este mes. Ha habido momentos que no hemos estado bien, pero en todos los partidos nos hemos rehecho para poder ganar. Los partidos hay que jugarlos. La intención es que las cosas siempre se pongan a favor», ha remarcado.

De hecho, el entrenador ha indicado que no detecta un ambiente pesimista en el entorno rojiblanco. «No soy el más indicado para decirlo. En el fútbol es muy fácil todo. Si se gana, todo el mundo está contento. Se pierde, todo el mundo está peor. Es como la vida, que un día te levantas contento y al siguiente, no tanto».

Valverde dejó además abierta la puerta a las rotaciones como en el estreno en Champions ante el Arsenal. «Tenemos que pensar de dónde venimos. De jugadores que vienen seguido haciendo esfuerzos. Tenemos que tener en cuenta que hay un partido importante el sábado, pero lo importante ahora es el partido de Dortmund y generar buenas sensaciones para los que vendrán», ha apuntado.