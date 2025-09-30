El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Simón y Valverde en el Signal Iduna Park Athletic Club

Valverde pide insistir en medio de la crisis de resultados: «Tenemos que perseverar en el estilo que nos ha traído hasta aquí»

El entrenador del Athletic admite que «no tenemos la misma pegada que el Dortmund y lo debemos asumir»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Dortmund

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:46

Ernesto Valverde regresa al Signal Iduna Park, un estadio en el que cayó 1-0 en 2011 con el Olympiacos griego. Vuelve en medio de ... una crisis de resultados, con cuatro derrotas y un empate en un septiembre nefasto. «Contra rivales de este calibre tienes que ser solidario para tener opciones de ganar. Si el partido se rompe, no tenemos la misma pegada que ellos. Esa es la realidad. Eso lo tenemos que asumir. Tenemos un estilo que nos ha traído hasta aquí y tenemos que intentar mostrarlo dentro de las dificultades del partido. Eso tiene que estar ahí porque nos ha permitido entrar en Champions y superar los malos momentos. Es importantísimo para nosotros centrarnos en el juego», ha demandado.

