La plantilla rojiblanca a su llegada a Loiu para poner rumbo a Dortmund.

Prueba de estrés para el Athletic en Dortmund

En el peor momento de la temporada, el equipo de Valverde mide su solvencia en el famoso fortín de uno de los rivales más fuertes de la Champions

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:51

Primero el Arsenal en San Mamés y ahora el Borussia de Dortmund en su campo. El sorteo le dejó muy claro al Athletic que su ... regreso a la máxima competición continental iba a ser por las bravas. Sin anestesia. ¿Que queréis Champions? Pues tomad Champions. Dos ochomiles para empezar, dos pruebas de fuego que al equipo de Valverde no le han llegado precisamente en un buen momento. A los ingleses les recibió tres días después de perder contra el Alavés. Y a los alemanes les visita en un momento claro de bajón después de que a aquella derrota inesperada e indigesta ante los babazorros le siguieran otras tres y un triste empate. Con un problema añadido: los rojiblancos sólo han marcado un gol en estos cinco partidos de septiembre, dato tenebroso al que no merece la pena buscar precedentes.

