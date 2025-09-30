De animar en la Supercopa de Arabia a viajar con el Athletic a Dortmund

Estuvieron en la Supercopa del año pasado en Yeda (Arabia Saudí) y han viajado también a Dortmund para animar al Athletic. Son Alberto Gordaliza, Joseba ... Vélez, José María Ceballos y su hijo Eneko.

«Estuvimos en la semifinal de la Supercopa. Éramos muy poquitos los del Athletic allí», explican. «Es un viaje bonito si no conoces Arabia. No era caro« relatan. Estuvieron una semana y los vuelos de ida y vuelta les vinieron a costar cerca de 600 euros. Y lo mejor de todo: »Conseguimos invitaciones para el partido, una de ellas facilitada por el presidente de la peña madridista de Arabia», evocan.

La víspera del partido se han acercado a ver el principal símbolo de esta ciudad alemana, el estadio del Dortmund. «El año pasado estuvimos en Roma, Manchester, Glasgow y Ludogorest y este curso ya tenemos cerrado ir a Bérgamo y Newcastle», aseguran.

El de Dortmund, reconocen, es un partido que les apetece mucho. «Tenemos muchas ganas de ver el campo, el ambiente y el Muro amarillo. Hay que aprovechar que Athletic juega la Champions para conocer estos estadios porque igual tardamos en volver«, asumen. Pero, ojo, dicen que la esperanza es lo único que se pierde. »Está complicado sacar partidos, pero sobre todos queremos irnos con una victoria», subrayan. Llegaron el lunes tras un periplo Bilbao-Milán-Dusseldorf y desde allí en tren. «Venimos a disfrutar y animar», avisan.