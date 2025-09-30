De animar en la Supercopa de Arabia a viajar con el Athletic a Dortmund
Cuatro hinchas habituales en los partidos internacionales dicen que les «apetece vivir el ambiente del estadio del Borussia y ver ganar al Athletic»
Enviado especial. Dortmund
Martes, 30 de septiembre 2025, 12:20
Estuvieron en la Supercopa del año pasado en Yeda (Arabia Saudí) y han viajado también a Dortmund para animar al Athletic. Son Alberto Gordaliza, Joseba ... Vélez, José María Ceballos y su hijo Eneko.
«Estuvimos en la semifinal de la Supercopa. Éramos muy poquitos los del Athletic allí», explican. «Es un viaje bonito si no conoces Arabia. No era caro« relatan. Estuvieron una semana y los vuelos de ida y vuelta les vinieron a costar cerca de 600 euros. Y lo mejor de todo: »Conseguimos invitaciones para el partido, una de ellas facilitada por el presidente de la peña madridista de Arabia», evocan.
Noticias relacionadas
La víspera del partido se han acercado a ver el principal símbolo de esta ciudad alemana, el estadio del Dortmund. «El año pasado estuvimos en Roma, Manchester, Glasgow y Ludogorest y este curso ya tenemos cerrado ir a Bérgamo y Newcastle», aseguran.
El de Dortmund, reconocen, es un partido que les apetece mucho. «Tenemos muchas ganas de ver el campo, el ambiente y el Muro amarillo. Hay que aprovechar que Athletic juega la Champions para conocer estos estadios porque igual tardamos en volver«, asumen. Pero, ojo, dicen que la esperanza es lo único que se pierde. »Está complicado sacar partidos, pero sobre todos queremos irnos con una victoria», subrayan. Llegaron el lunes tras un periplo Bilbao-Milán-Dusseldorf y desde allí en tren. «Venimos a disfrutar y animar», avisan.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.