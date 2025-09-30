El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los hinchas que estuvieron en Arabia ante el estadio del Dortmund. J. O. L.

De animar en la Supercopa de Arabia a viajar con el Athletic a Dortmund

Cuatro hinchas habituales en los partidos internacionales dicen que les «apetece vivir el ambiente del estadio del Borussia y ver ganar al Athletic»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Dortmund

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:20

Estuvieron en la Supercopa del año pasado en Yeda (Arabia Saudí) y han viajado también a Dortmund para animar al Athletic. Son Alberto Gordaliza, Joseba ... Vélez, José María Ceballos y su hijo Eneko.

