La afición del Athletic se hace fuerte en Dortmund

En coche desde Bilbao; es decir, más de quince horas al volante. O, como Aitor Infante, su primo y un amigo, con paradas en Colmar, ... Estrasburgo, Heidelberg... En avión, sin dormir, igual que Ander y Jon y otros siete amigos, con escala en Mallorca. O con paso en Madrid o en Milan, como Alberto, Joseba, José María y su hijo Eneko, que ya estuvieron en Arabia Saudí. Con vuelos que aterrizan en Dusseldorf, a una hora en tren, o en Colonia, a dos horas en ferrocarril. La afición del Athletic ha agudizado el ingenio para plantarse esta semana en Dortmund, la ciudad que acoge la segunda jornada de la Champions League para el equipo de Ernesto Valverde. Cualquier combinación es válida para acudir al partido en el Signal Iduna Park y disfrutar –quizá padecer– uno de los ambientes más calientes que existen en la Europa futbolística; el creado por las cerca de 25.000 personas que construyen el 'muro amarillo' del Borussia.

Enfrente estarán los 4.000 hinchas bilbaínos que no temen a nada y se han ido haciendo fuertes en las últimas horas en Dortmund, una ciudad sin mucho más atractivo que el encuentro entre el Borussia y la formación rojiblanca y el museo del fútbol alemán. De ahí que la mayoría de aficionados del Athletic que este martes ya estaban por las calles de este enclave de poco menos de 600.000 habitantes se concentrara en Alten Markt, el punto de reunión establecido por el club de Ibaigane y empleado por otras hinchadas en anteriores citas europeas, como la del Barcelona y la del PSV en la anterior Liga de Campeones.

El lunes ya se podía ver a los primeros viajeros rojiblancos. A lo sumo, dos decenas. Este martes a la mañana, el número de hinchas aumentaba a medida que corrían las horas. A eso de las diez de la mañana tres jóvenes buscaban un lugar para desayunar y accedían a la tienda del Borussia situada en la plaza que ya ha tomado la hinchada visitante para comprar una bufanda conmemorativa del choque con un coste de 20 euros.

Hinchas jóvenes

A mediodía, el goteo de aficionados se hacía más intenso. Parejas, grupos de tres o cuatro amigos, todos con símbolos rojiblancos: una camiseta por aquí, una gorra por allá, un plumífero... O una cuadrilla de nueve, liderado por Ander y Jon que habían llegado a Dortmund a las siete de la mañana sin pegar ojo. «Cogimos un vuelo desde Bilbao a Mallorca que salió con retraso por el mal tiempo. Llegamos a Mallorca y allí no dormimos porque íbamos con las mochilas». Este martes sí tienen cama, pero nada más acabar el partido emprenden una odisea para regresar. Tren a Colonia. «Cogemos un vuelo a Barcelona. Llegamos a las ocho de la mañana y luego a esperar cuatro horas». Un viaje low cost en toda regla. «Los vuelos y el alojamiento nos ha costado 220 euros a cada uno», cuentan con una sonrisa.

Es cierto que la mayoría de los hinchas eran jóvenes. «Somos la vieja guardia. Cada vez viajamos menos gente mayor», asentían en una terraza varios aficionados en edad de jubilación. La edad se nota. Por ejemplo, en una cuadrilla que al pasar por una fuente por el centro de la ciudad tuvo una ocurrencia: «Mira, nos podemos bañar ahí mañana si ganamos», bromeaban. Ellos eran de los primeros.

Porque a la tarde, Alten Markt ya era otra cosa. En las terrazas, casi el 95% de las personas que había eran aficionados del Athletic. Ya se podía contar alrededor de medio millar de hinchas, pero el número no paraba de crecer y no parará hasta dentro de unas horas. Todos tranquilos, relajados, tomando una cerveza de la zona, marca Hövels, por ejemplo, a la espera de este miércoles, que será un día largo porque el partido es a las 9 de la noche. Aunque se escucharon algunos cánticos, pero sin forzar la garganta, que debe estar descansada para el encuentro.

Porque este miércoles, además del encuentro, el menú incluye un duelo de Walking Football al lado del Signal Iduna Park con Gurpegui en el bando rojiblanco. Más tarde, el presidente Uriarte plantará un roble en señal de agradecimiento a Dortmund. Y para redondear... El partido en busca de la primera victoria de la Liga de Campeones para el Athletic.