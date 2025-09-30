El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La afición del Athletic ya disfruta en las terrazas de Dortmund

La afición del Athletic se hace fuerte en Dortmund

La hinchada rojiblanca se hace notar en el centro de una ciudad germana a la que ha llegado de mil formas diferentes

Juanma Mallo

Enviado especial. Dortmund

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:07

En coche desde Bilbao; es decir, más de quince horas al volante. O, como Aitor Infante, su primo y un amigo, con paradas en Colmar, ... Estrasburgo, Heidelberg... En avión, sin dormir, igual que Ander y Jon y otros siete amigos, con escala en Mallorca. O con paso en Madrid o en Milan, como Alberto, Joseba, José María y su hijo Eneko, que ya estuvieron en Arabia Saudí. Con vuelos que aterrizan en Dusseldorf, a una hora en tren, o en Colonia, a dos horas en ferrocarril. La afición del Athletic ha agudizado el ingenio para plantarse esta semana en Dortmund, la ciudad que acoge la segunda jornada de la Champions League para el equipo de Ernesto Valverde. Cualquier combinación es válida para acudir al partido en el Signal Iduna Park y disfrutar –quizá padecer– uno de los ambientes más calientes que existen en la Europa futbolística; el creado por las cerca de 25.000 personas que construyen el 'muro amarillo' del Borussia.

