Las cuatro localidades agraciadas en el sorteo de la Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre
El tremendo enfado de Vivián tras salir expulsado. Movistar+

El enfado de Vivián tras su polémica roja: «Ni falta. Es una vergüenza»

El vitoriano recibirá un partido de sanción y no jugará el martes ante el Girona

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025

El Valencia-Athletic tiene una jugada para la polémica, la expulsión de Dani Vivián a instancias del VAR a instancias del VAR. Miguel Ángel Ortiz ... Arías decretó inicialmente que el derribo del central rojiblanco cerca del área a Santamaría era amarilla. El central ya protestó entonces con un «ni falta, ni falta. Se ha tropezado», dijo. «Nos ha dicho que no era falta y que además por el otro lado llegada Areso», explicó MIkel Vesga en la zona mixta.

