El enfado de Vivián tras su polémica roja: «Ni falta. Es una vergüenza»

El Valencia-Athletic tiene una jugada para la polémica, la expulsión de Dani Vivián a instancias del VAR a instancias del VAR. Miguel Ángel Ortiz ... Arías decretó inicialmente que el derribo del central rojiblanco cerca del área a Santamaría era amarilla. El central ya protestó entonces con un «ni falta, ni falta. Se ha tropezado», dijo. «Nos ha dicho que no era falta y que además por el otro lado llegada Areso», explicó MIkel Vesga en la zona mixta.

Sin embargo, al poco le llamó desde el VAR Valentín Pizarro y le hizo ir a ver la jugada. El árbitro de campo rectificó y se puso a buscar a Vivián, que seguía al borde del área. «¿Dónde está?», preguntaba. Cuando le localizó le mostró la roja porque entendió que Santamaría se dirigía a la portería rojiblanca.

🟥 Roja directa para Vivian por esta falta sobre Santamaría. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/hkvKq3tQqf — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 20, 2025

Cuando por fin lo encontró, le mostró la roja. De nada valieron las protestas del capitán Williams ni de Berchiche. La decisión estaba tomada y Vivián sufría su tercera expulsión en sus 155 partidos con el Athletic. Se fue muy molesto. «Ni falta, ni falta. Es una vergüenza», se leyó en sus labios cuando se dirigía al túnel de vestuarios.

La roja provocó que se llamara de inmediato a Laporte, quien volvió a jugar un partido con el Athletic siete años y medio después. El vitoriano además recibirá un partido de sanción y no jugará el martes en San Mamés frente al Girona (19.00 horas).