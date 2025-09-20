El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hugo Rincón, cedido por el Athletic, ha jugado la segunda mitad. EP

El Girona naufraga ante el Levante y llegará colista a San Mamés con un solo punto

Los de Míchel caen 0-4 en Montilivi y ya son el equipo más goleado de la Liga con quince dianas

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:21

El equipo más goleado (15) de la Liga llegará a San Mamés el martes (19 horas). Hablamos del Girona, que hace doce meses paseaba con ... orgullo su humilde nombre por la Champions. Mucho ha cambiado, o mejor dicho, poco queda de aquel conjunto de Míchel que asombró al mundo hace dos temporadas y que logró quedar cuarto por detrás de los tres poderosos. Apenas un puñado de nombres, además del propio entrenador vallecano, permanecen en un barco que marcha a la deriva en este inicio de competición. Como en la inmensa mayoría de situaciones, el técnico pende de un hilo tras sumar apenas un punto en cinco jornadas. Es colista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  3. 3

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  4. 4

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  5. 5 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  6. 6

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  7. 7

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  8. 8

    Propietarios vizcaínos y cántabros, contra el macropolígono de Laredo: «Vamos a defender nuestros hogares y nuestras tierras»
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10

    Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Girona naufraga ante el Levante y llegará colista a San Mamés con un solo punto

El Girona naufraga ante el Levante y llegará colista a San Mamés con un solo punto