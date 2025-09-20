El Girona naufraga ante el Levante y llegará colista a San Mamés con un solo punto

El equipo más goleado (15) de la Liga llegará a San Mamés el martes (19 horas). Hablamos del Girona, que hace doce meses paseaba con ... orgullo su humilde nombre por la Champions. Mucho ha cambiado, o mejor dicho, poco queda de aquel conjunto de Míchel que asombró al mundo hace dos temporadas y que logró quedar cuarto por detrás de los tres poderosos. Apenas un puñado de nombres, además del propio entrenador vallecano, permanecen en un barco que marcha a la deriva en este inicio de competición. Como en la inmensa mayoría de situaciones, el técnico pende de un hilo tras sumar apenas un punto en cinco jornadas. Es colista.

Míchel, el hombre que posee un récord de tres ascensos a Primera en cuatro años (Rayo 2018, Huesca 2020 y el propio Girona en 2022) y que llevó al conjunto catalán de Segunda a la Liga de Campeones en solo dos temporadas, no ha dado con la tecla. Este sábado su equipo tocó fondo al encajar una goleada escandalosa delante de su público ante un recién promocionado como el Levante. Si bien es cierto que el Girona se quedó con diez jugadores a la media hora y con nueve nada más comenzar la segunda parte, no se vio ningún viso de mitigar daños y hacer frente a la delicada situación.

Girona Gazzaniga; Arnau (Hugo Rincón, m.46), Reis, Blind, Álex Moreno; Asprilla (Francés, m.46), Iván Martín, Witsel, Ounahi (Bryan Gil, m.75), Roca (Portu, m.53); y Vanat (Solís, m.53). 0 - 4 Levante Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sánchez; Carlos Álvarez (Kervin, m.72), Unai Vencedor (Olasagasti, m.55), Rey (Morales, m.72), Brugui; Eyong (Koyalipou, m.72) y Romero (Pablo, m.72). Goles: 0-1, m.43: Eyong. 0-2, m.49: Carlos Álvarez. 0-3, m.70: Romero. 0-4, m.92: Koyalipou.

Árbitro: Alejandro Quintero González (andaluz). Expulsó a Witsel y Reis, del Girona, y amonestó a Arnau y Rincón, de los locales, y a Vencedor, Sánchez y Álvarez, del Levante.

El conjunto granota, con el cedido rojiblanco Vencedor en el once, abrió la lata antes del descanso por medio de Etta Eyong, el poderoso delantero camerunés que el Villarreal vendió a los del Ciutat de Valencia en un movimiento atípico tras su fenomenal inicio de curso con la camiseta amarilla. Superó de cabeza a un cuestionado Gazzaniga tras el preciso centro de Toljan. Tras quedarse con dos futbolistas más, la tropa de Julián Calero puso tierra de por medio con un tanto de falta directa obra del menudo a la par de talentoso Carlos Álvarez, héroe hace unos meses del ascenso con otro golazo. Iván Romero, tras regalo de Eyong, y Koyalipou en el descuento rubricaron la el 'póker'.

Hugo Rincón busca un hueco

Volvió a ser suplente en el Girona Hugo Rincón, que no termina de asentarse a las órdenes de Míchel. El jugador del Athletic, de nuevo a préstamo tras jugar en el Mirandés el curso pasado, disputó la segunda mitad, pero no pudo evitar la sangría de los suyos. Solo ha disputado un partido de titular –completó los 90 minutos el día que el Villarreal endosó al Girona una manita– y sumó además media hora en el estreno ante el Rayo (1-3) y casi la misma cosecha ante el Sevilla (0-2). Hace una semana no tuvo protagonismo en el empate ante el Celta en Balaídos (1-1). El martes estará en San Mamés.