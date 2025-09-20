El aviso de Simón con Diakhaby por dejar la pierna

Unai Simón no tuvo trabajo en el arranque del partido. Julen Agirrezabala llevaba cinco paradas en el otro área en el minuto 36 mientras el ... portero del Athletic vivía una tarde plácida.

Hasta que en el minuto 36 se vio obligado a actuar. El Valencia metió por medio de Dani Raba una pelota interior al área. Atento, el portero del Athletic se adelantó para recogerla en el suelo.

Llegó con claridad y mucha ventaja sobre el central Diakhaby, que intentaba ir a por ella. El valencianista hizo algo que no gusta nada a los porteros cuando están en el suelo. Dejó la pierna y le golpeó en el hombro derecho.

El de Murgia mostró su malestar al central y le hizo el gesto con un dedo de uno, como si le avisara de que lo sucedido no debía volver a despedirse. El 4 del Valencia se disculpó y la cosa no pasó a mayores.