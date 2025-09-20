El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre
El hincha que siempre anima al Athletic en Valencia con una gorra comprada hace 70 años

Matías Merino, de 89 años, se declara «seguidor rojiblanco desde niño»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:37

«Soy del Athletic, desde que nací. He visto jugar a Carmelo, Gainza, Zarra…», proclama orgulloso Matías Merino. Nació en Linares hace 89 años. Cuando era joven, pudo ver al Athletic jugar en Jaén, en una de las tres únicas temporadas del equipo andaluz en la máxima categoría, la 1953-54, 1956-57 y 1957-58.

En uno de esos partidos, no recuerda en cuál, se compró una visera del Athletic. Le salió muy buena. Este domingo la luce en perfecto estado sobre su cabeza mientras espera la llegada del Athletic en el hotel Meliá. 

Merino emigró a Valencia, en donde trabajó en la Ford y se afincó. Cada vez que el Athletic juega en esta ciudad, acude al campo a animarles. Lo hace siempre con su visera comprada en Jaén hace 70 años. Es tan antigua que pone Atlético Bilbao en el escudo, el nombre que impuso el franquismo. 

«La cuido, como si fuera mi hija», bromea el hincha rojiblanco. «Cada vez que viene el Athletic, voy a recibirle al hotel con ella, y luego al partido también a lucirla y a animarles», lanza orgulloso. «Durante el año la guardo como oro en paño en una caja y solo la saco cuando viene el Athletic».

Hoy irá a Mestalla junto a los miembros de la Peña Minglanilla, que han desplazado a 38 seguidores. «Voy convencido de que vamos a ganar. Me gustan todos, pero Williams me llama la atención. Tengo pasión por todos. Del Athletic me gustan todos», avisa.

