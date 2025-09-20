El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las cuatro localidades agraciadas en el sorteo de la Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre
La imagen de apoyo a Prados mostrada en el vídeomarcador de Mestalla. Valencia

El detalle en euskera del Valencia con el lesionado Prados: «Zorte on»

El club de Mestalla ha animado en los videomarcadores y por megafonía al centrocampista del Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:17

Enorme detalle del Valencia con Beñat Prados, que el pasado lunes supo que padece una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. ... El futbolista pasará por el quirófano y le esperan entre 6 y 8 meses de baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  3. 3

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  4. 4

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  5. 5

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  6. 6

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  7. 7 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  8. 8

    Propietarios vizcaínos y cántabros, contra el macropolígono de Laredo: «Vamos a defender nuestros hogares y nuestras tierras»
  9. 9 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  10. 10 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El detalle en euskera del Valencia con el lesionado Prados: «Zorte on»

El detalle en euskera del Valencia con el lesionado Prados: «Zorte on»