El detalle en euskera del Valencia con el lesionado Prados: «Zorte on»

Enorme detalle del Valencia con Beñat Prados, que el pasado lunes supo que padece una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. ... El futbolista pasará por el quirófano y le esperan entre 6 y 8 meses de baja.

El club de Mestalla ha querido rendir un homenaje al rojiblanco. Lo ha hecho después de que Francisco cantara el himno de la Comunidad Valenciana y de que el portero retirado Jaume Domenech saliera al césped junto a sus dos hijos para recibir el reconocimiento del estadio.

Justo en ese momento por los altavoces del estadio se ha recordado el percance de Prados y le han deseado buena suerte con un «zorte on».

En ese mismo momento por los vídeomarcadores del estadio se mostraba una imagen de él con el lema «Ánimo Beñat Prados». El Athletic ha respondido al poco por redes sociales con un «moltes gràcies».