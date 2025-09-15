Beñat Prados tiene el cruzado roto y estará al menos seis meses de baja El centrocampista navarro será operado en los próximos días y merma una medular que se queda con cuatro efectivos contando al canterano Rego

Como sucediera con Unai Egiluz, los peores pronósticos se han confirmado con Beñat Prados. Un nuevo futbolista rojiblanco se lesiona de gravedad en la rodilla y dice prácticamente adiós a la temporada. Los servicios médicos del Athletic comunicaron ayer que el centrocampista navarro tiene roto el cruzado de su rodilla izquierda, daño producido durante un entrenamiento de la pasada semana y cuyo primer parte hablaba de una entorsis, un esguince, tal y como sucedió en el caso del central de Durango.

Los plazos con una lesión de este calibre nunca son buenos consejeros, pero Prados estará un mínimo de seis meses alejado de los terrenos de juego. En el mejor de los casos, recibiría el alta a mediados de marzo, pero en cualquier caso no estaría en condiciones de competir al máximo nivel hasta abril. «En próximas fechas se determinará la fecha para la intervención quirúrgica e informaremos sobre su evolución», indicó el parte médico del club, castigado duramente en este inicio de temporada.

De este modo, Valverde se queda con Jauregizar, Vesga, Ruiz de Galarreta y Rego en el centro del campo, línea que está bajo mínimos para afrontar el regreso a la Champions y un curso con hasta cuatro competiciones. Los problemas físicos de Galarreta, la pérdida de protagonismo de Vesga y la inexperiencia de Rego –el chaval acaba de debutar en la élite– dejan a Jauregizar como el principal timonel del barco, aunque nadie es infinito y el bermeano, una de las mejores noticias del Athletic en los últimos años, no podrá jugar todo, como es lógico. Conviene recordar que la tropa de Txingurri disputará un mínimo de 48 partidos, cifra que rondará los sesenta si el equipo prospera en Copa y Champions o disputa la final de la Supercopa, por ejemplo.

Beñat Prados jugaba, por tanto, un papel capital en la rotación de la medular, por mucho que hubiese perdido el cartel de titular indiscutible que logró en la campaña 2023-24, la de la consecución de la Copa. Aquel fue su primer año en el primer equipo tras una fructífera cesión en el Mirandés, habitual caladero de promesas rojiblancas. La afición descubrió entonces a un centrocampista con buen trato de balón y llegador, una tarea que ha mejorado con el paso del tiempo. El de Pamplona, de 24 años, sufre el primer gran revés de su prematura carrera, a pesar de llevar a sus espaldas ya ochenta partidos con la entidad de San Mamés, con la lesión más temida para un futbolista.

La devastadora noticia llega en un momento de relativa tranquilidad tras un verano la mar de movido en Ibaigane. La junta de Jon Uriarte ha llevado a cabo la renovación de Nico Williams y el fichaje de Laporte, dos casos eternos que traían de cabeza a la afición y por supuesto al propio Valverde. Entre medias, sufrió el mazazo de la lesión de Egiluz –se rompió en pretemporada en un amisto ante el Racing– y, más recientemente, la sanción por dopaje de ocho meses, diez para volver a competir, de Yeray. Un tema en cualquier caso cerrado y del que se ha pasado página, sobre todo con la llegada del internacional español a Lezama. La rotura de Prados, el centrocampista de mayor corte defensivo de la plantilla, un rol que representa Vesga pero menos Galarreta y Jauregizar, vuelve a suponer otro duro revés. El rendimiento de aquí al mercado invernal indicará si es necesario reforzarse en enero o confiar en algún cachorro del filial como Eñaut Lete.

«Mayor velocidad»

En cualquier caso, la lesión de Prados catapultará al protagonismo a Alejandro Rego, que a sus 22 años está dispuesto a tirar la puerta abajo y aprovechar la desagradable situación. Jauregizar, sin ir más lejos, aprovechó los problemas físicos de Galarreta para asentarse en el primer equipo. Es un jugador en el que se tienen muchas esperanzas. «Valverde me aprieta para jugar a mayor velocidad», confesó a este periódico en verano. Txingurri le utilizó en seis de los siete amistosos, en cuatro de ellos como titular –Ponferradina, Alavés, Racing y partido de suplentes de Liverpool– y en dos como suplente –PSV y Arsenal–. Acabó el periodo de rodaje con un hueco en la rotación del centro del campo con 256 minutos. El bilbaíno debutó en la primera jornada ante el Sevila, cuando sustituyó a Nico en el minuto 83.

