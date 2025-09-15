El Athletic sigue a la espera de saber si Laporte jugará la Champions

Aymeric Laporte y el Athletic siguen a la espera de saber si el central podrá jugar la Liga de Campeones. La decisión está en manos ... de la UEFA, ante la que el club rojiblanco ya ha presentado su recurso para que sea inscrito. Aún no hay respuesta.

El Athletic vivió un durísimo cierre de mercado. La FIFA rechazó el transfer internacional de Laporte porque la documentación se subió fuera de plazo, las 23.59.59 del 1 de septiembre.

Esa negativa generó un problema añadido. Al día siguiente, a la medianoche del 2 de febrero, se cerraba el plazo de inscripción en la Liga de Campeones. Como no tenía el transfer, Ibaigane no envió el nombre del francés a la UEFA.

El pasado jueves la FIFA rectificó y concedió el transfer a Laporte, autorizado así a jugar las tres competiciones españolas, Liga, Copa y Supercopa. El permiso llegó después de la bajada de la ventanilla de la UEFA para la Champions.

Así las cosas, sólo hay una duda con el caso Laporte. ¿Jugará la Liga de Campeones? No hay respuesta ante el recurso rojiblanco.

En Ibaigane se considera que su posición es ventajosa. Se entiende que no fue inscrito el 2 de septiembre porque la FIFA había echado atrás su transfer 24 horas antes. Se entiende que lo coherente es que se le dé la autorización una vez que una organización superior como la FIFA ya ha dado el visto bueno.

El partido ante el Arsenal llegaba en todo caso demasiado pronto para el central. Su pretemporada ha sido deficiente porque el Al-Nassr le dejó fuera de la primera fase de ella en Austria y sólo le reclutó para los últimos días en la celebrada en Portugal. En todo caso. no jugó ningún partido.

El central se ha ejercitado por su cuenta. En el club se confía en que esté en condiciones de jugar en un par de semanas. Por tanto, se espera que participe en el primer partido fuera en Champions, en Dortmund.