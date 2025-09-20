El emotivo mensaje de Laporte tras su llegada al Athletic: «La apuesta siempre fue volver a vestir esta camiseta» El central lanza un mensaje de agradecimiento a la afición «por todos estos años tratándome como si no me hubiera ido»

A. Cimadevilla Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:19 | Actualizado 08:41h.

Aymeric Laporte está listo para debutar. Nueve días después de que el club confirmara la vuelta a casa del central, Ernesto Valverde ha incluido al jugador en la convocatoria para el partido que este sábado enfrentará al Athletic y al Valencia en Mestalla. Hasta ahora no ha tenido minutos sobre el campo.

Laporte ha aprovechado la noticia sobre su convocatoria para lanzar a través de las redes sociales un mensaje de agradecimiento a la afición, al club y a todas aquellas personas que han estado a su lado en este «largo y complicado proceso». «Pasados unos días desde haber aterrizado, después de muchos años fuera de experiencias profesionales increíbles, en las que a veces ha tocado ganar los títulos más importantes de nuestro deporte y otras ha tocado aprender, vuelvo a casa», se sincera.

El central reconoce que «la apuesta de principio a fin fue la de volver a vestir esta camiseta, que tanto significa para mí y tras muchos esfuerzos y trabajo, conseguimos este reencuentro tan esperado». A través de un extenso texto, Laporte ha lanzado un mensaje de agradecimiento a la afición «por todos estos años tratándome como si nunca me hubiera ido y enviándome constantes mensajes de apoyo a lo largo de este tiempo».

«Quizá después de los obstáculos que nos hemos encontrado en el último tramo de mi regreso, el momento en el que reencontré con el San Mamés repleto no fue el mejor, y todavía así, os agradezco de corazón la acogida que nos disteis a mi familia y a mí. Me encantó vivir en directo que aun en un momento difícil arropáis al equipo, fue muy emotivo». Y añade: «Sin esta afición, que nunca se rinde y que es incondicional, nada de esto habría sido posible».

«Gracias por creer en mí»

Aymeric vuelve al Athletic con ganas. Con ganas de «disfrutar con los compañeros y competir en esta temporada tan prometedora». «En este año de grandes competiciones mis ganas de sumar son inmensas», confiesa.

Además de la afición, el central aprovechó para mencionar a «algunas personas que me han ayudado muchísimo y que siempre han estado conmigo». «Mi mujer Sara, mis dos niños, Kepa, Carlos y mi madre Agnes que han soportado lágrimas y momentos difíciles durante este proceso largo y complicado. No me olvido de mi padre Lionel al que echo de menos y en el que pienso mucho, le habría encantado vivir esto con todos nosotros». También ha tenido buenas palabras para un club que «ha hecho lo posible y lo imposible en todo este proceso». «Quiero darle las gracias al Athletic y su magnífico equipo, al presidente y a toda la junta directiva por creer en mí y hacer realidad este sueño. ¡Aupa Athletic! Vamos a por todas juntos», termina.