La intrahistoria del fichaje de Laporte: ¿por qué se apuró tanto la negociación?

El Al-Nassr no lo quería traspasar al Athletic porque tenía mejores ofertas de Bayer Leverkusen, Ajax y Nápoles, pero el central sólo quería volver a Bilbao

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:17

«La consigna en operaciones internacionales es llegar a un acuerdo el día antes del cierre del mercado y dedicar la última jornada a subir ... la documentación». Un ejecutivo de Primera acostumbrado a negociaciones con clubes extranjeros explica el modo de operar de su club. La propia FIFA recomienda a los clubes que no apuren hasta el último instante.

