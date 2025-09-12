La intrahistoria del fichaje de Laporte: ¿por qué se apuró tanto la negociación?

«La consigna en operaciones internacionales es llegar a un acuerdo el día antes del cierre del mercado y dedicar la última jornada a subir ... la documentación». Un ejecutivo de Primera acostumbrado a negociaciones con clubes extranjeros explica el modo de operar de su club. La propia FIFA recomienda a los clubes que no apuren hasta el último instante.

Sin embargo, Aymeric Laporte, Al-Nassr y Athletic lo hicieron. El acuerdo entre las tres partes se cerró en torno a las siete de la tarde, apenas unas horas antes de que a las 23.59.59 de ese mismo día se cerrara el mercado. ¿Por qué se apuró tanto? ¿Laporte quería estirar las negociaciones para sacar más dinero? ¿El Athletic se mantenía firme para pagar menos de traspaso? Nada de eso. La respuesta es otra.

El problema que alargó el proceso es que el Al-Nassr tenía sobre la mesa tres ofertas económicas superiores a las del Athletic. Y lógicamente prefería traspasar al central a esos clubes que a la entidad rojiblanca. Laporte es un jugador con mucho mercado. Aston Villa, Villarreal, Como y Olympique Marsella maniobraron para intentar hacerse con sus servicios. Pero hubo tres clubes que dejaron inequívocamente claro que lo querían.

Las otras tres ofertas

Según ha sabido EL CORREO, Bayer Leverkusen, Nápoles y Ajax de Amsterdam presentaron al Al-Nassr ofertas superiores a las del Athletic, que finalmente paga diez millones por su traspaso. Las propuestas eran también mejores para el central, que cobrará algo más de cuatro millones netos por campaña, alrededor de un 80% menos de lo que tenía firmado en Arabia Saudí.

Las negociaciones entraron en serios apuros y quedaron empantanadas. Se veían dificultadas porque los saudíes presionaban al jugador para que aceptara irse a alguno de los tres clubes que lo querían, con alguna oferta en torno a los veinte millones, prácticamente el doble que la rojiblanca.

Sin embargo, el jugador había tomado una decisión. Su deseo era regresar al Athletic y se negó a atender otras opciones. Este tira y afloja provocó que ni Athletic ni Laporte lograran sus objetivos previos, sellar un acuerdo antes del inicio de la Liga el 17 de agosto o al menos unos días antes del cierre del mercado.

El Al-Nassr comprendió el último día de mercado que la férrea negativa de Laporte de ir a otro club que no fuera el Athletic le colocaba en una posición vulnerable. Si no lo traspasaba, se quedaba con un central con el que no contaba y debería pagarle 25 millones de euros. Por eso, el último día de mercado arrojó la toalla y dio por bueno el traspaso de Laporte al Athletic.

Luego llegó la carrera por lograr el transfer. A partir del acuerdo hay que subir la documentación al Sistema de Correlación de Transferencias (TSM, por sus siglas en inglés). Se trata de una plataforma 'online' para certificar los traspasos internacionales. Cuando se hace una operación, el vendedor y el comprador suben los datos (rescisión del contrato, el que ha firmado con su nuevo club y el acuerdo de traspaso entre las dos entidades). Si ambas versiones coinciden, se da el ok.

Los hombres clave

Una vez que las partes cierran un acuerdo hay que preparar la documentación, un proceso que tarda hora y media. Al parecer, los datos se subieron a las 23.57, pero no fueron admitidos porque tenían demasiado peso, lo que sucedió finalmente después.

Las esperanzas rojiblancas estaban depositadas en el director general, Jon Berasategi, y el director legal, Juanma de Sosa, quienes pudieron demostrar al jefe de la Cámara de Disputas de la organización que los datos habían sido subidos en plazo.

Así lograron que la FIFA rectifique, algo muy poco habitual. El gobierno del fútbol mundial es enemigo de las excepciones. Es comprensible teniendo en cuenta que en este mercado de verano ha validado 12.000 fichajes. Por eso que se ocupara del problema del Athletic y Laporte y que echara marcha atrás parecía un escenario remoto.