Laporte rescinde su contrato con el Al-Nassr y vuelve al Athletic

Aymeric Laporte (Agen, Francia, en mayo cumplió 31 años) está a un paso de ser oficialmente jugador del Athletic. El escollo más complicado para su ... regreso siete años y medio después por fin se ha superado. El central y el Al-Nassr han llegado hoy mismo, a pocas horas del cierre del mercado a medianoche, a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le restaba, según ha confirmado EL CORREO. Lo próximo es que se haga oficial su fichaje por el club rojiblanco, el destino que ha elegido para regresar a Europa. Todo apunta a que el defensa firmará un contrato por tres temporadas.

El Athletic quería a Laporte para el arranque de Liga. No pudo ser. El siguiente objetivo era cerrar el trato antes del final del mercado este lunes a medianoche. Si bien se confiaba en no tener que esperar hasta el último momento, tampoco ha sido el caso. Los márgenes se han apurado al máximo.

Las diferencias entre el Al-Nassr y Laporte eran grandes y negociar con los saudíes no es fácil. El club no depende de su consejo de administración, sino del fondo soberano del Gobierno, propietario del 75% de las cuatro principales entidades del país.

La resistencia ha sido más de la prevista. Los últimos días han sido frenéticos, con constantes reuniones con el abogado que representa al jugador desplazado a Riad y llamadas entre ambas partes. Finalmente, y prácticamente sobre la bocina, las dos interlocutores movieron ficha y alcanzaron un trato.

Las fuentes consultadas indican que una vez resuelta la salida de Laporte de Arabia, entra en vigor su acuerdo con el Athletic. En función de los términos de su rescisión, firmará tres o cuatro campañas. Las mismas fuentes indican que la idea en el último tramo de las negociaciones era que el club rojiblanco no pagara traspaso.

El Athletic se ha mantenido a la expectativa. El club ha optado por obrar con suma cautela y no referirse a Laporte en ningún momento. Fue llamativo que el director de Fútbol reconociera este domingo: «Cualquier cosa que digamos a 24-48 horas del cierre del mercado puede llevar a malos entendidos. Creemos que con prudencia las cosas siempre se hacen mejor». La consigna era no irritar a los saudíes, muy atentos a todo lo que se publica y se dice en Bilbao sobre el jugador.

No es poca cosa lo que había en juego. El contrato del central era de 25 millones de euros. La cercanía del final del mercado ha obligado a los dos interlocutores a buscar un acuerdo. Al fin y al cabo, a ninguna de ambas convenía que el central siguiera allí.

El Athletic decidió al finalizar la pasada campaña que el refuerzo para el eje de la defensa era Laporte, según reveló EL CORREO en exclusiva el pasado 3 de junio. Ernesto Valverde buscaba algo más que un central. No quería uno que llegara para hacer el papel de cuarto, como sucedió el pasado curso con Unai Núñez. Quería uno que se incrustara en el equipo titular y aportara un salto competitivo enorme. Pidió entonces hacer lo posible por recuperar al galo.

Este periódico añadió a principios de julio que los contactos se habían iniciado. Unas conversaciones que han sido duras, con ambas partes muy distanciadas. El Al-Nassr estaba en una situación delicada por su discutible comportamiento con el jugador. Le dejaron fuera de la concentración de pretemporada en Austria y su entrenador, el portugués Jorge Jesús, dijo en público en dos ocasiones que no contaba con él.

Dieron marcha atrás al reclutarle para incorporarse a la última parte de la pretemporada, en el sur de Portugal. Tampoco fue convocado para la Supercopa de Arabia Saudí ni para el primer partido de Liga.

El club saudí necesitaba darle salida. Las normas de su Liga permiten tener ocho extranjeros mayores de 20 años y dos menores de esa edad. En la primera categoría ha llegado a haber diez jugadores. Además de Laporte, estaban Iñigo Martínez, Cristiano Ronaldo, Simakan, Brozovic, Bento, Otavio, Mane, Joao Félix y Coman, recién fichado del Bayern Múnich. Por tanto, sobraban dos, Otavio, en la órbita del Gremio brasileño, y Laporte.

Oídos sordos a otras ofertas

El central galo firmó tres años de contrato con el Al-Nassr, que pagó 27 millones de traspaso al Manchester City. Hace tiempo que decidió que quería irse después de 69 partidos y nueve goles. No ha querido escuchar ninguna de las propuestas de otros clubes, que han sido recogidas por este periódico. El Aston Villa, en el mercado de invierno, fue el primero en dirigirse a él. En el de este verano lo intentaron el Villarreal del exentrenador rojiblanco Marcelino García Toral; el Olympique Marsella, Nápoles, Como y Bayer Leverkusen. A todos ellos les dijo no.

Su único plan era volver al club rojiblanco. «Siempre que sea aportando, me encantaría volver al Athletic. Lo que no quiero es hacerlo sin estar en condiciones de aportar y ser un peso muerto. Si ellos me dan esa opción, pero no me veo en condiciones, no volvería. Pero si me veo bien y ellos apuestan por mí, obviamente sería un honor para mí volver. No quiero ir a jubilarme, sino a aportar», indicó en octubre de 2023 en una entrevista con este periódico.

El Athletic ha mantenido la tranquilidad en todo momento. Pese a que las fechas avanzaban, no se cerraba la operación y Valverde corría el riesgo de quedarse sólo con Vivián y Paredes como centrales del primer equipo. La dirección deportiva decidió hace tiempo que Laporte era el que más elevaba el nivel competitivo de la retaguardia y ha sabido esperar con calma a que el proceso se zanjara.

Pese al golpe que supuso el positivo de Yeray en la Liga Europa, el club no ha querido ni oír hablar de otras alternativas. Descartó de inmediato a Unai Núñez, pese a su brillante rendimiento, y el portugalujo se ha ido cedido por el Celta al Verona italiano. César Azpilicueta (libre tras acabar contrato con el Atlético de Madrid y que ha fichado con el Sevilla) y David García (Al-Rayyan de Catar) fueron ofrecidos como alternativas en el mercado. Ni se tocaron.

Laporte cumple así con su objetivo de volver al Athletic, un club al que llegó con 15 años y que le ha marcado como jugador. Se fue en enero de 2018 al Manchester City. Protagonizó la salida más elegante de la entidad. Meses antes elevó su cláusula de rescisión para que el club ingresara más por él. Los ingleses pagaron 65 millones e Ibaigane destinó la mitad de ellos (32) a hacerse con Iñigo Martínez de la Real Sociedad.