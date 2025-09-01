El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Laporte rescinde su contrato con el Al-Nassr y vuelve al Athletic

Todo apunta a que el central firmará por tres temporadas tras llegar a un acuerdo para desligarse de los saudíes

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:45

Aymeric Laporte (Agen, Francia, en mayo cumplió 31 años) está a un paso de ser oficialmente jugador del Athletic. El escollo más complicado para su ... regreso siete años y medio después por fin se ha superado. El central y el Al-Nassr han llegado hoy mismo, a pocas horas del cierre del mercado a medianoche, a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le restaba, según ha confirmado EL CORREO. Lo próximo es que se haga oficial su fichaje por el club rojiblanco, el destino que ha elegido para regresar a Europa. Todo apunta a que el defensa firmará un contrato por tres temporadas.

