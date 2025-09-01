El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aymeric Laporte en un encuentro con el Athletic en 2018. EC

Laporte, un respiro necesario para la defensa del Athletic

La llegada del central de 31 años abre un horizonte de estabilidad en una defensa marcada por las ausencias y la escasez de efectivos

Aitor Echevarría

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:03

La noticia que tantos aficionados esperaban se ha hecho realidad: Aymeric Laporte vuelve al Athletic Club. El central de Agen, que vistió la camiseta rojiblanca ... durante seis temporadas antes de su marcha al Manchester City en enero del 2018, regresa a San Mamés para convertirse en otro efectivo de la defensa de Ernesto Valverde en un momento especialmente delicado. Con experiencia, jerarquía y buena salida de balón, el francés es un refuerzo de primera magnitud que, más allá de lo emocional, supone un bálsamo competitivo para un equipo con la retaguardia bajo mínimos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  2. 2

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4

    Laporte rescinde su contrato con el Al-Nassr y vuelve al Athletic
  5. 5 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  7. 7 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social
  8. 8

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  9. 9 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  10. 10

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Laporte, un respiro necesario para la defensa del Athletic

Laporte, un respiro necesario para la defensa del Athletic