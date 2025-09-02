El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Laporte en un silfie que se hizo en el avión en 2015. Twitter del jugador

«Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»

Profesionales que se han cruzado en la carrera del jugador hablan de las dificultades que tuvo para crecer como futbolista en Bilbao y de su personalidad como líder nato

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:10

Aymeric Laporte (Agen, 31 años) vuelve a casa. El Athletic ya tiene a su deseado central, una demarcación que había sufrido esta pretemporada con la ... suspensión de Yeray Álvarez, la lesión de Unai Egiluz y los problemas de sobrecarga de Aitor Paredes. Ernesto Valverde incorpora a la plantilla a un futbolista de primer nivel, internacional con España y que conoce perfectamente el Athletic tras formarse en Lezama después de un paso por el Aviron Bayonnais. Vuelve uno de los mejores centrales que ha forjado el club rojiblanco y el Athletic ya tiene una plantilla de garantías para afrontar una temporada ilusionante, pero a la vez muy exigente con la participación en la Liga de Campeones.

