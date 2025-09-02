¿Qué fue de los últimos compañeros de Laporte? Catorce retirados y cinco siguen en el equipo

El 19 de enero de 2018 Aymeric Laporte disputó su último partido con el Athletic. Fue un 2-2 en Getafe, con tantos rojiblancos de ... Iñaki Williams y Raúl García. Aquel día el francés compartió el eje de la defensa con Unai Nuñez, que se ha ido cedido por el Celta al Verona después de que el Athletic decidiera ir a por Laporte y no a por el portugalujo.

Con 'Cuco' Ziganda como entrenador, el Athletic salió aquel día con Iago Herrerín; Lekue, Núñez, Laporte, Saborit; Iturraspe, Mikel Rico; Susaeta, Raúl García, Williams y Sabin Merino. Desde el banquillo entraron Beñat, Aduriz y Córdoba.

Entre aquel Athletic que abandonó Laporte y el de hoy sólo siguen cinco compañeros. Son Yeray (con el que por el momento no entrenará porque está apartado mientras se instruye su caso de dopaje), Mikel Vesga, Iñigo Lekue, Iñaki Williams y Unai Simón. El portero internacional tenía ficha del Bilbao Athletic esa campaña, pero fue convocado en ocho ocasiones, aunque sin jugar, por Ziganda por una lesión de Kepa Arrizabalaga.

Aquella plantilla estaba formada por los porteros Iago Herrerín (retirado), Kepa (Arsenal). Unai Simón (sigue) tenía dorsal del filial. Los defensas eran Bóveda (director de Lezama), Saborit (Iquique de Chile), Yeray (sigue), Nuñez (Verona), Lekue (sigue), Etxeita (director deportivo del Bilbao Athletic), De Marcos (retirado) y Balenziaga (en el cuerpo técnico del Bilbao Athletic).

Centrocampistas y atacantes

Los centrocampistas de Ziganda eran San José (retirado), Beñat (seleccionador sub'16 de Euskadi), Iturraspe (retirado), Mikel Rico (retirado), Vesga (sigue en el Athletic) y Aketxe (Zaragoza). El ataque los formaban Kike Sola (retirado), Muniain (entrenador del Derio), Williams (sigue), Villalibre (Racing), Susaeta (retirado), Sabin Merino (Deportivo Saprissa de Costa Rica), Aduriz (dirección deportiva del Mallorca), Raúl García (retirado) y Córdoba (Burgos).

El entrenador, Ziganda, no dirige un equipo desde que fue despedido del Huesca en octubre de 2023. Por tanto, están retirados 14, entre ellos tres empleados en Lezama, nueve siguen en activo como jugadores, aunque sólo cinco de ellos están en el Athletic.