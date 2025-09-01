Esto decía Laporte a EL CORREO en 2023 sobre su vuelta al Athletic: «Sería un honor, pero para aportar, no como un peso muerto» «Ir a Lezama de joven es lo mejor que me ha pasado en mi vida», destacó el central francés

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:59 | Actualizado 21:04h.

Aymeric Laporte (Agen, Francia, 31 años) siempre ha tenido un gran amor al Athletic. Llegó al club con 15 años y lo abandonó en 2018 después de que el Manchester City pagara los 65 millones de su cláusula de rescisión. El central abordó lo que sentía por el equipo rojiblanco en una entrevista con EL CORREO el 11 de octubre de 2023 en la Ciudad Deportiva de la Federación, en Las Rozas. Allí se abrió en canal para hablar de la entidad a la que ahora regresa.

El central ya mostraba entonces su tremendo amor al club rojiblanco. «Venir al Athletic es lo mejor que me ha pasado en la vida», mantenía. Y dejaba la puerta totalmente abierta a un regreso: «Sería un honor volver, pero para aportar, no como un peso muerto». Estos son algunos fragmentos de aquella entrevista.

– Cinco jugadores formados en Lezama están (entonces en octubre de 2023) con la selección, Kepa, Unai Simón, Nico Williams, Sancet y usted, ¿qué significa este dato?

- Espectacular. Lezama tiene una cantera espectacular y es un centro para los chavales magnífico. Ir en mi infancia y juventud allí es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Acogen muy bien a los jugadores, están siempre atentos y eso se nota al final con el futuro. Mira los que estamos aquí.

- ¿Qué es para usted el Athletic?

- Lo es todo. No tuve una infancia fácil y fue una manera de escapar un poco de todos los problemas. Fue duro porque estaba lejos de mi familia, pero me ayudaron muchísimo. Fue lo mejor que me pasó en ese momento, pero de largo.

- Firmó por tres años con Al Nassr. ¿Le gustaría regresar al Athletic al acabar el contrato en Arabia Saudí?

- Siempre que sea aportando, me encantaría volver al Athletic. Lo que no quiero es hacerlo sin estar en condiciones de aportar y ser un peso muerto. Si ellos me dan esa opción, pero no me veo en condiciones, no volvería. Pero si me veo bien y ellos apuestan por mí, obviamente sería un honor para mí volver. No quiero ir a jubilarme, sino a aportar.

- Dijo recientemente que le gustaría retirarse en el Athletic o en el Girondins de Burdeos. ¿Por qué en ese equipo, donde nunca jugó?

- Mi ciudad en Francia es Agen y el equipo que apoyé de pequeño con mi padre es el Girondins. Tenía todas sus camisetas desde bebé hasta que me fui a Bilbao.