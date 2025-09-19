El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Laporte se estrena en una convocatoria del Athletic

El central viaja con el equipo a Valencia para el partido de este sábado

Aitor Echevarria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:19

«Vamos a esperar. Va cumpliendo plazos poco a poco. Alguna vez tendrá que entrar aunque lleva poco entrenando con nosotros». Ernesto Valverde, unas horas antes, ya había abierto la puerta a una posible convocatoria de Aymeric Laporte para el partido de este sábado frente al Valencia. Y ha entrado. Poco más de una semana después de que la FIFA diera el visto bueno a su tranferencia, el internacional con España ha accedido a la lista de la entidad rojiblanca para medirse a un equipo que la semana pasada encajó seis goles en Barcelona.

Ahora, habrá que esperar a ver si juega. A priori, no, porque solo han pasado ocho días desde que volvió a entrar a Lezama, en esta ocasión como jugador del Athletic. Pero nunca se sabe. En el club se quiere ser prudente con un futbolista que no ha jugado un partido oficial desde mayo.

Pero también es cierto que Paredes y Vivián han jugado todos los minutos oficiales de esta temporada y necesitan un respiro, y más en una semana con tres compromisos de la Liga o, si se mira más adelante, en un bloque competivivo hasta el próximo parón que no concede tregua a la escuadra vizcaína.

La incógnita se resolverá a eso de las ocho de la tarde de este sábado, en el caso de que Txingurri apueste por su titularidad, que parece muy complicado. Y a lo largo del duelo si quiere darle unos pocos minutos para que vaya entrando poco a poco en la dinámica del grupo. Pero lo cierto es que Laporte ha vuelto a ver su nombre escrito en una convocatoria rojiblanca.

