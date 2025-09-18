Uriarte sobre el fichaje de Laporte: «Ha habido ataques injustificados»

Jon Uriarte ha explicado con luz y taquígrafos el proceso de contratación de Aymeric Laporte. Durante su comparecencia en San Mamés, el presidente del Athletic ... ha querido detallar de manera cronólogica lo sucedido no solo con el defensa francés, sino con el resto de centrales que componen o formaban parte de la primera plantilla del Athletic. Sin embargo, antes de nada, el dirigente ha realizado una confesión: «Durante el proceso hemos sufrido bastante. Y en redes sociales consideramos que ha habido ataques injustificados. Que somos unos paquetes, que hemos hecho una chapuza histórica... Hay que ser un poco más comedido, sobre todo cuando el fichaje todavía está en curso», ha comentado el dirigente en su comparecencia de San Mamés.

A partir de ahí, ha puesto sobre la mesa la cronología del 'caso Laporte'. Todo se remonta el 15 de mayo, cuando vence la opción de renovar a Unai Egiluz. Entonces, sobre la mesa está la opción de Laporte o Unai Nuñez, además de los tres jugadores con las que ya cuenta Valverde: Yeray, todavía sin saberse el positivo, Vivián y Paredes. El 23 de mayo, se conoce el positivo del central del Barakaldo. A finales de junio, se renueva a Egiluz, ahora lesionado.

En junio, se decide que el fichaje es Laporte. «En junio se decidió ir a por Laporte. Fichar a Nuñez también era imposible. Somos el Athletic y hacemos muchas bilbainadas pero esto no era viable. Nos habían hecho llegar que era una operación factible y el jugador quería venir. Nuñez es un jugadorazo pero en la vida hay que tomar decisiones y decidimos ir por la vía Laporte. Trabajar en ambas es muy complicado e injusto», ha señalado el presidente.

El 24 de julio, el Hellas Verona se hace con Nuñez. El 30 de julio, se lesiona Egiluz y el interés de Laporte «está muy encaminado», según el máximo dirigente. «En ese momento se va por la vía Laporte a muerte y se decide apostar por la cantera del Bilbao Athletic».

Llega el mes de agosto. Clave. «En el Al Nassr se produce una revolución y los propietarios del club deciden ir sacando a toda la cúpula del área deportiva, con quienes habíamos mantenido conversaciones. Los que llegan se van incorporando poco a poco y en esos días avanzar en la operación fue complicado. La posición del Athletic nunca fue inmovilista y se ofreció más dinero para acelerar la operación. Y gracias a eso se consiguió el fichaje», apunta el presidente. Y llega el día D. El sufrimiento.