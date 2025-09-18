El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Uriarte sobre el fichaje de Laporte: «Ha habido ataques injustificados»

El presidente del Athletic se queja del trato recibido en las redes sociales durante el proceso

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:57

Jon Uriarte ha explicado con luz y taquígrafos el proceso de contratación de Aymeric Laporte. Durante su comparecencia en San Mamés, el presidente del Athletic ... ha querido detallar de manera cronólogica lo sucedido no solo con el defensa francés, sino con el resto de centrales que componen o formaban parte de la primera plantilla del Athletic. Sin embargo, antes de nada, el dirigente ha realizado una confesión: «Durante el proceso hemos sufrido bastante. Y en redes sociales consideramos que ha habido ataques injustificados. Que somos unos paquetes, que hemos hecho una chapuza histórica... Hay que ser un poco más comedido, sobre todo cuando el fichaje todavía está en curso», ha comentado el dirigente en su comparecencia de San Mamés.

