Así fue el día D del fichaje de Laporte por el Athletic

¿Qué ocurrió el 1 de septiembre con Aymeric Laporte? ¿Qué sucedió para que el Athletic diera por hecho el fichaje -aunque no lo anunció- ... y, finalmente, no se llegara a término? Jon Uriarte ha detallado cómo fue ese día D, esa jornada en la que hubo un trabajo titánico en Ibaigane. Ha dejado claro, antes de nada, que si se dilató tanto la llegada del central internacional con España es, por entre otras razones, un cambio en la dirigencia del Al-Nassr y ha subrayado, en tono irónico, que no se dejó para última hora por «dejadez o porque estábamos tomando el sol». A continuación, ha hecho un resumen cronológico de esa jornada de infarto.

1 de septiembre 18.47

El Athletic redacta y remite los contratos de transferencia y trabajo de Aymeric Laporte. Ha explicado Jon Uriarte que «hay piezas del dominó que van cayendo el último día del mercado. Fue un día de máxima tensión porque quedaban algunos flecos. Finalmente llegamos a un acuerdo».

1 de septiembre 20.26

El Athletic se encuentra con que el Al-Nassr quiere trabajar su propio borrador de contrato y envía el contenido de acuerdo con su modelo de contrato. El Athletic, explica Uriarte, para que todo termine cuanto antes y no apurar más el límite tmemporada, acepta traabjar el modelo de contrato de la escuadra saudí.

1 de septiembre 21.25

El Athletic comienza a revisar el acuerdo que ha enviado el Al-Nassr. Uriarte, en este punto, aplaude el gran trabajo realizado por el equipo jurídico de la entidad de Ibaigane, con Jon Berasategi, el director general, a la cabeza. Se analizan los papeles y se alcanza un acuerdo. El Al-Nassr queda en remitir el contrato con un último cambio, «un párrafo», dice el dirigente.

1 de septiembre 22.45

Solo una y cuarto antes de que termine el plazo, el Al-Nassr envía la versión final del contrato de transferencia al Athletic.

1 de septiembre 23.05

El Athletic envía al Al-Nasssr y al jugador los contratos con la firma de Ibaigane.

1 de septiembre 23.52

El Athletic recibe el contrato de tranferencia firmado por el jugador y por la escuadra saudí.

1 de septiembre 23.57

El Athletic sube la documentación de la transferencia al TMS (el sistema de la FIFA). Al-Nassr no sube la documentación.

2 de septiembre 00.51

El Al-Nassr confirma la transferencia en el TMS.

2 de septiembre 1.21

La Federación Española de Fútbol solicita el CTI, la transferencia.

3 de septiembre 10.35

El Athletic recibe la notificación de la Federación de que la FIFA deniega inicialmente la excepción de validación.

3 de septiembre 21.10

El Athletic envía alegaciones del Athletic a la resolución de la FIFA. A partir de que a la mañana la FIFA dice que 'no' se puede inscribir a Laporte empieza a trabajar la maquinaria para encontrar pruebas y otros momentos en los que el gobierno de fútbol ha aceptado una excepción de validación.

10 de septiembre 20.35

Se envían más alegaciones, con decisiones previas de la FIFA o del TAS, sobre este tipo de inscripciones.

11 de septiembre 17.26

La FIFA acepta la documentación del Athletic. Laporte es del Athletic.