El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las cuatro localidades agraciadas en el sorteo de la Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre

Agirrezabala, de discutido a jugar su mejor partido del curso ante su exequipo

El portero cedido por el Athletic fue decisivo en la primera parte y Simón se vio exigido en el tramo final

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:29

Julen Agirrezabala (Rentería, 24 años) no veía ninguna posibilidad de desbancar de la portería del Athletic a Unai Simón (Murgia, 28 años) con el que ... compartió vestuario cuatro años. En su brillante carrera como portero (internacional sub'21 y titular en la final ganada de Copa y en unas semifinales de Liga Europa) sólo le quedaba un lugar por conquistar, ser indiscutible en un equipo de Primera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  3. 3

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  4. 4

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  5. 5

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  6. 6

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  7. 7 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  8. 8 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  9. 9

    El PNV celebra entre críticas a PP y Vox que el palacete de París ya es de su propiedad
  10. 10 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Agirrezabala, de discutido a jugar su mejor partido del curso ante su exequipo

Agirrezabala, de discutido a jugar su mejor partido del curso ante su exequipo