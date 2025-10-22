El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde saluda al técnico del Qarabag, Gurman Gurbanov EFE

«Es un impulso anímico para los partidos que vienen»

Valverde termina satisfecho por el partido de sus jugadores, «que han generado muchas ocasiones y es de loque se trata»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:32

Comenta

Ernesto Valverde terminó satisfecho este miércoles con la victoria de frente al Qarabag «por el impulso anímico que supone para los próximos partidos». Se quitaron esa presión de estrenar puntuación en la Champions y regresaron a la senda de la victoria antes de afrontar los siguientes compromisos en la competición doméstica donde esperan Getafe y el derbi ante la Real Sociedad. «Era importante ganar y dar una buena medida», insistió.

Reconoció que estaba «bastante tranquilo» incluso cuando encajaron el gol sin que se hubiera cumplido el minuto de partido. «Tuve la sensación de un inicio un poco precipitado por nuestra parte tras recibir el tanto. Pero por ese impulso hemos ido generando ocasiones». Reconoció que en algunos momentos «hubo algo de descontrol y eso es lo que teníamos que evitar. Tener una estructura que nos mantuviera».

Empatar antes del descanso dio cierta tranquilidad a los rojiblancos, «y en la segunda parte era cuestión de insistir, aunque iba a ser complicado aguantar el ritmo de los primeros 45 minutos». Valverde elogió el esfuerzo de sus jugadores, «que han generado muchas ocasiones y es de lo que se trata. Ha faltado calma para definir. Con un poco más de sangre fría podían haber tenido una oportunidad más clara. La definición es una cuestión mental. Hemos estado un poco precipitados», subrayó.

Cuestionado sobre la recuperación del idilio de Guruzeta con el gol, el de Viandar de la Vera señaló que «es importante que nuestros delanteros estén cerca del gol y que no desesperen. El problema es cuando no tienen opciones de marcar, pero Guruzeta tiene ambición de llegar al área», dijo.

Gurbanov

Valverde no había detectado ningún pesimismo en el entorno a pesar de que hasta ahora en la Champions no se había conseguido ganar. «Las victorias ayudan y cómo las consigas, también. Hemos hecho un gran partido y eso nos tiene que ayudar. Si jugamos bien el entorno estará contento», señaló.

El técnico del Qarabag, Gurban Gurbanov, por su parte, felicitó al conjunto rojiblanco por el triunfo cosechado y recalcó que habían sido testigos del «dinamismo que imprime el Athletic». «Después de encajar el segundo tanto arriesgamos porque ya no teníamos nada que perder y nos han metido el tercero. En cada partido la responsabilidad y las dificultades crecen, pero seguiremos compitiendo», dijo.

