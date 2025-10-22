Guruzeta, el mejor del Athletic frente al Qarabag. ¿Y para ti quién ha sido el más destacado? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Igor Barcia
Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:08
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
Antes del primer minuto de encuentro ya había encajado su séptimo gol en esta Champions, en una desafortunada jugada defensiva por parte del Athletic. A partir de ahí muy poco trabajo y siempre muy atento a los envíos en largo del Qarabag.
Gorosabel
Defensa
Valoración del redactor
Valverde sigue confiando en él y dándole encuentros importantes y el lateral de Arrasate sigue respondiendo. Peleó muchó y buscó siempre las incorporaciones al ataque por el costado derecho, desdoblándose para ofrecer apoyos a Iñaki Williams y a Berenguer.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
Quedó retratado en las dos jugadas de ataque del Qarabag. Su primer despeje chocó con Laporte y supuso el gol azerí. En la recta final del partido, fue superado claramente en la acción que salvó Yuri bajo los palos. Tampoco tuvo suerte en ataque, con un remate poco ortodoxo que se fue alto a un metro de gol.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Expeditivo como siempre, por su banda no pasó nadie. Arriesgó muchísimo en una jugada al inicio de la segunda parte que fue revisada por el VAR. Y estuvo providencial para sacar ese balón bajo palos que hubiera supuesto el empate del Qarabag.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
Más allá de esa jugada inicial en la que tuvo la desgracia de que el rebote supusiera la acción del gol rival, el defensa de Agen es un auténtico valladar. No se complica la vida y siempre está situado en el lugar adecuado para alejar el peligro.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Le sube la nota el pase del gol del empate y su enorme despliegue físico, que le llevó a acabar el encuentro reventado. Puede que haya bajado un poco el rendimiento por la acumulación de partidos, pero en estos momentos su presencia en el centro del campo es fundamental para el Athletic.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
Sigue alejado de su mejor versión y eso se refleja en acciones como las que tuvo tan claras en la primera parte para marcar y desaprovechó, cuando el año pasado todo lo que remataba iba adentro. Debió generar mucho más teniendo en cuenta la libertad con la que jugó.
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
Viendo su partido no se podría decir que es un recién llegado. Empezó dominando a su antojo el centro del campo y dos de las primeras grandes oportunidades del Athletic llegaron a través de su visión de juego. En la segunda parte acusó el esfuerzo y fue reemplazado por Valverde.
Williams
Delantero
Valoración del redactor
De nuevo los problemas físicos visitaron al capitán, el futbolista que nunca se lesionaba. Pero esta temporada es la segunda vez que tiene que abandonar un encuentro antes de tiempo. Esta vez, en el minuto 35. Hasta entonces, lo intentó por su banda pero sin demasiado acierto.
Nico
Delantero
Valoración del redactor
Llama la atención su mal partido tendiendo en cuenta las facilidades que ofreció a nivel defensivo el Qarabag. Pero es que al pequeño de los Williams no le salió nada de lo que intentó, ni a la hora de desbordar ni a la hora de rematar y recibió incluso pitos por parte de la grada al ser reemplazado.
Guruzeta
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Dos goles salvadores para el Athletic y una importante dosis de confianza para el delantero donostiarra, que ya acumula tres en tres encuentros de la Champions. Y pudo anotar unos cuantos más, porque en la primera parte estuvo en algunas de las mejores ocasiones del equipo.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
Se notó su presencia en el campo cuando salió en lugar del lesionado Iñaki Williams. Siempre aporta.
Baja
Desaparecido
Maroan
El delantero no entra en las rotaciones que está realizando el técnico y tampoco en los relevos.
Sube
Decisivo
Navarro
Está aprovechando las oportunidades que le está dando Ernesto Valverde.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón76
Jauregizar71
Yuri Berchiche60
Daniel Vivian59
Robert Navarro53
Alejandro Berenguer50
Aitor Paredes49
Iñaki Williams49
Iñigo Ruiz de Galarreta49
Oihan Sancet47
Gorka Guruzeta46
Jesús Areso42
Laporte39
Nico Williams34
Alejandro Rego31
Maroan Sannadi31
Mikel Vesga25
Unai Gómez25
Gorosabel24
Nico Serrano17
Iñigo Lekue13
Adama11
Beñat Prados10
Ibon Sánchez5
Urko Izeta3
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
