Muere un vizcaíno de 38 años y varios familiares resultan heridos en un accidente de tráfico en Huesca Uno de los heridos, una mujer de 66 años, se encuentra grave y ha sido trasladada en helicóptero a Zaragoza

Juanma Mallo Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:58 | Actualizado 19:33h.

Un hombre de 38 años, vecino de Bizkaia, ha fallecido este lunes en Biescas (Huesca) tras un grave accidente de tráfico que ha dejado otras ocho personas heridas. La tragedia se ha producido en la N-260A cuando el vehículo que conducía el varón que ha perecido, en el que viajaban varios integrantes del mismo núcleo familiar, se ha chocado de manera frontalateral con otro turismo que circulaba en dirección contraria. A continuación, otro coche, con vínculos familiares con la víctima mortal, se ha chocado contra el vehículo del fallecido.

El siniestro se ha producido a las 14.15 horas. Además del fallecido, los ocupantes del primer vehículo, todos vizcaínos, han resultado heridos con lesiones de diferentes gravedad. Una mujer de 66 años ha sido trasladada al hospital en helicóptero al hospital Miguel Servet de Zaragoza. Además, un varón de 38 años, un mujer de 34 años y un bebé de dos meses han sido derivados al hospital de Jaca en ambulancia.

Además, en el otro vehículo en el que viajaban varios vecinos de Bizkaia, el tercero que se ha chocado por alcance, han resultado heridos un conductor de 47 años y dos menores de edad, que fueron trasladados al hospital de Jaca. Todos los vecinos de Bizkaia compartían nexos familiares.

Mientras tanto, en el otro turismo había un único ocupante, un hombre de 54 años, vecino de la comarca de Alto Gállego que ha resultado herido leve. También ha sido trasladado al centro hospitalario de Jaca.

Después del accidente, la carretera ha estado cortada hasta las cinco de la tarde. Hasta la zona se desplazaron tres patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Sabiñánigo, una dotación de bomberos, helicóptero medicalizado del 112 y tres ambulancias del servicio de emergencias 061. La Guardia Civil se encuentra investigando lo que ha sucedido para descubrir las causas del fatal accidente.