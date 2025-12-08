El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Así funciona la alerta de Google que llegó a los móviles Android por el terremoto de Vitoria

La opción de activar el aviso varía según los terminales y no está disponible en iPhone

T. N.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:56

Comenta

Las alertas de terremotos de Android que han recibido los vecinos del País Vasco por el terremoto de Vitoriaforman parte de un sistema gratuito de Google. El servicio usa los acelerómetros de los teléfonos (pequeños sensores que llevan incorporados) para detectar seísmos y avisar a los usuarios segundos antes.

Cuando el móvil detecta este tipo de movimientos, le envía una señal a los servidores de Google. Entonces, los sistemas internos de Google combinan tu información con la que envían otros teléfonos de la zona, y así averiguan si se está produciendo un seísmo en ese punto.

Ubicación activada

Si Google detecta que efectivamente hay muchos móviles enviando este tipo de señales de aviso en áreas concretas, envía una alerta a los usuarios de Android mediante una notificación. Para ello es imprescindible tener activada la ubicación del terminal.

No hay que confundir esta notificación con la que mandan las instituciones en caso de emergencia grave o cuando pueda producirse de forma inminente que emplea el sistema Es-Alert y que Álava puso a prueba el pasado 13 de noviembre como parte de un simulacro organizado por el Gobierno vasco.

Las alertas que se envían pueden ser de dos maneras, dependiendo de la intensidad del terremoto detectado. Si es de 4,5 grados en escala MMI (no Richter) o superior, se envía una fuerte alarma sonora que ignora los modos de No Molestar, y enciende la pantalla de tu móvil. En el caso de ser algo inferior, se manda una notificación normal. Este último ha sido en el caso de Vitoria.

Pasos para activar la alerta.

Cómo activar las alertas

1. Abre la app de Configuración (Ajustes) en tu teléfono Android.

2. Busca y selecciona Seguridad y emergencia.

3. Toca Alertas de terremotos (o Alertas de sismos).

4. Activa el interruptor para habilitar las alertas.

Si no encuentras la opción: Prueba ir a justes >Ubicación >Avanzado >Alertas de terremotos.

¿Cómo funcionan?

1. Los acelerómetros de tu teléfono detectan vibraciones de un posible sismo.

2. Envían esta información a un sistema central de Google.

3. Si varios teléfonos cercanos detectan lo mismo, se confirma el terremoto y se envían notificaciones preventivas a otros dispositivos cercanos.

4. Son notificaciones gratuitas que te dan segundos de aviso, ¡pero requieren conexión a internet y ubicación activadas!.

