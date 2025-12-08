El Gobierno vasco no prevé réplicas del seísmo El Departamento de Seguridad informa que no constan daños ni personales ni materiales

N. Salazar Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:31 | Actualizado 09:40h. Comenta Compartir

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha informado que no se prevén réplicas del terremoto que ha sacudido Álava esta noche. Y matiza que, en caso de producirse, serían de menor magnitud e imperceptibles para la ciudadanía.

En este punto, desde SOS Deiak se pide tranquilidad a la ciudadanía y seguir únicamente la información oficial.

➕ No se esperan réplicas y, si las hubiera, serían de menor magnitud e imperceptibles para la ciudadanía.



👉 Desde SOS Deiak se pide tranquilidad a la ciudadanía y seguir únicamente la información oficial. — SOS Deiak - 112 (@112_SOSDeiak) December 8, 2025

El Servicio de Bomberos de Vitoria informa que no ha habido intervenciones motivadas por el seísmo de magnitud 4 localizada entre Trespuentes y Nanclares, junto al yacimiento de Iruña Veleia. Eso sí, en la comisaría de la Policía Local han recibido multitud de llamadas, «sin contabilizar», detallan fuentes municipales. Por su parte, Sos Deiak han atendido 143 llamadas relacionadas con el terremoto. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco informa que no constan daños ni personales ni materiales.