Bizkaia ajusta las retenciones de 128.000 mutualistas a los que subirá la pensión a partir de enero

La Diputación Foral de Bizkaia ha gestionado con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la adecuación de las retenciones del IRPF aplicadas a ... las pensiones de más de 128.000 mutualistas, garantizando su ajuste a la normativa vigente y a las sentencias del Tribunal Supremo, por lo que a partir de enero de 2026 percibirán un mayor importe neto mensual sin tener que esperar a la declaración de la renta, lo que supondrá una inyección económica de 95,2 millones de euros.

Según ha explicado la institución foral en un comunicado, durante 2025 la Seguridad Social calculó las retenciones sobre el importe total de las pensiones, lo que provocó excesos que podrán recuperarse en la declaración de 2026. Sin embargo, tras la intermediación de la Hacienda Foral, desde enero de 2026 la retención se ajustará exclusivamente a la parte sometida a tributación según el criterio fijado por el Supremo para pensiones derivadas de cotizaciones a mutualidades laborales anteriores a 1979.

La Diputación ha remitido a la Seguridad Social los archivos con la relación de personas afectadas y los porcentajes de tributación que deberán aplicarse. Con ello se pretende asegurar que las retenciones se calculen correctamente en adelante y que las personas mutualistas perciban de forma inmediata el incremento correspondiente en el importe neto de su pensión, ha detallado.

El impacto económico de la medida asciende a 95,2 millones de euros, que repercutirán directamente en el colectivo «fortaleciendo su capacidad económica y proporcionando certidumbre sobre la correcta aplicación de la normativa tributaria», ha dicho. Según ha recordado la Diputación vizcaína, el Tribunal Supremo ya había establecido que la parte de la pensión correspondiente a cotizaciones previas al 31 de diciembre de 1966 está exenta de tributación, y que un 25% de la parte generada entre 1967 y 1978 tampoco debe hacerlo.

En aplicación de estas sentencias, más de 128.000 mutualistas recibieron en la campaña de la renta de 2024 devoluciones por 106,7 millones de euros correspondientes al ejercicio 2023. Estas devoluciones se suman a las de años anteriores no prescritos -55,8 millones en 2019; 56,6 millones en 2020; 60,2 millones en 2021 y 68,3 millones en 2022-, lo que eleva a 456,8 millones de euros el total retornado a los mutualistas desde el inicio del proceso.