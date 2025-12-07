El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente En directo, Bilbao Basket-Gran Canaria
Vista de la sede de Hacienda de Bizkaia en Bilbao. Mireya López

Bizkaia ajusta las retenciones de 128.000 mutualistas a los que subirá la pensión a partir de enero

La medida supone una inyección económica de 95,2 millones de euros

T. N.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:11

Comenta

La Diputación Foral de Bizkaia ha gestionado con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la adecuación de las retenciones del IRPF aplicadas a ... las pensiones de más de 128.000 mutualistas, garantizando su ajuste a la normativa vigente y a las sentencias del Tribunal Supremo, por lo que a partir de enero de 2026 percibirán un mayor importe neto mensual sin tener que esperar a la declaración de la renta, lo que supondrá una inyección económica de 95,2 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  2. 2

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  3. 3

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  4. 4 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  6. 6 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  7. 7

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  8. 8

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  9. 9 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  10. 10

    El proyecto póstumo «más querido» de Gehry es «una cremallera que cose la Ría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bizkaia ajusta las retenciones de 128.000 mutualistas a los que subirá la pensión a partir de enero

Bizkaia ajusta las retenciones de 128.000 mutualistas a los que subirá la pensión a partir de enero