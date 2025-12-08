El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Muchas personas salieron a la calle tras el terremoto.

Muchas personas salieron a la calle tras el terremoto. Foto: Rafa Gutiérrez

Los alaveses salen a la calle de noche alertados por el terremoto

De momento se descartan incidentes significativos con daños personales como consecuencia de la sacudida

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 03:46

Susto mayúsculo que se han llevado los vecinos de las localidades de Álava donde esta noche se ha dejado sentir un terremoto con una ... magnitud estimada entre 4,5 y 5,5 grados se dejó notar en gran parte de la provincia y tuvo como epicentro el municipio de Iruña de Oca. Ante el fuerte temblor, un buen número de ciudadanos se han lanzado a la calle por temor a las répliclas.

