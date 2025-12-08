Los alaveses salen a la calle de noche alertados por el terremoto
De momento se descartan incidentes significativos con daños personales como consecuencia de la sacudida
Lunes, 8 de diciembre 2025, 03:46
Susto mayúsculo que se han llevado los vecinos de las localidades de Álava donde esta noche se ha dejado sentir un terremoto con una ... magnitud estimada entre 4,5 y 5,5 grados se dejó notar en gran parte de la provincia y tuvo como epicentro el municipio de Iruña de Oca. Ante el fuerte temblor, un buen número de ciudadanos se han lanzado a la calle por temor a las répliclas.
En la zona de Sancho el Sabio de Vitoria directamente muchos residentes abandonaron sus viviendas por precaución. «Se ha movido todo el edificio», describió uno de los afectados. «Me acababa de meter a dormir y de repente se ha movido la cama», añadía otro. El sonido de las persianas subiéndose se ha repetido durante un largo tiempo en muchos puntos de la provincia.
Según informaron desde los servicios de bomberos, que de momento descartaban incidentes significativos con daños personales como consecuencia de la sacudida. Pasadas la una de la madrugada SOS Deiak confirmaba que no constaban «daños ni a personas ni bienes».
