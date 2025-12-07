El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista exterior de la residencia Emeis-Bouco que abrirá en los próximos meses en la calle Mahatma Gandhi de Zabalgana. Blanca Castillo

Álava se enfrenta al desafío de cambiar el modelo en crisis de las residencias privadas

El sector atiende a 2.240 mayores del territorio mientras sufre un goteo de cierres por las nuevas exigencias y la llegada de grandes grupos

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:48

El modelo de residencias privadas para personas mayores está en crisis en Álava. 43 de los 65 geriátricos de este tipo –es decir, dos de ... cada tres– tienen menos de 25 usuarios y se empieza a detectar un goteo de cierres entre ellos. Cuatro ya han bajado la persiana en los últimos años y muchas otras sobreviven con el agua al cuello, mientras que la multinacional Emeis-Bouco (antes Orpea) ultima su desembarco en Zabalgana y Vitalia, en Txagorritxu, con 132 y 124 plazas, respectivamente. Un auténtico terremoto para el sector. A eso se le suma un conflicto laboral de alrededor de 1.200 gerocultoras que apenas cobran el salario mínimo (SMI), 640 euros al mes menos que sus compañeras de Bizkaia o Gipuzkoa, y que políticamente está condicionando la negociación con Elkarrekin Podemos para sacar adelante los presupuestos de la Diputación para 2026.

