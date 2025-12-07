El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cientos de autónomos se movilizaron hace una semana en Bilbao en un movimiento que ya reúne a 900 afectados en las redes sociales

La rebelión de los autónomos

Cientos de trabajadores por cuenta propia inician un movimiento para exigir una tributación más ajustada a su realidad

Sergio Llamas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:40

Comenta

El número de autónomos va de caída en Euskadi y se encuentra ya en mínimos en lo que va de siglo. Desde el techo alcanzado ... a comienzos de 2008, antes de que la crisis financiera impactara de lleno, se han perdido más de 23.000 trabajadores por cuenta propia (un 14%) hasta los 166.000 actuales. Una racha sin visos de mejorar en un momento de malestar que el pasado domingo se tradujo en una movilización con cientos de personas en Bilbao.

