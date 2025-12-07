El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos patinetes en una lonja okupada de Coronación. En la puerta, un joven que declara «buscar trabajo» y que en su país era «marinero».

Dos patinetes en una lonja okupada de Coronación. En la puerta, un joven que declara «buscar trabajo» y que en su país era «marinero». Igor Aizpuru

En las moradas de los multirreincidentes de Vitoria

«Buena parte» de los ladrones más activos de la capital alavesa reside en lonjas y fábricas okupadas. EL CORREO visita sus refugios, donde guardan la mercancía robada

David González

David González

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:46

Comenta

¿Qué queréis? No podéis pasar sin una autorización». Dos moradores de una lonja okupada en Adurza se niegan a mostrar su morada u ofrecer ... demasiados detalles sobre sus vidas. Uno luce en su cráneo rasurado varias heridas con puntos recientes. Tiene 43 años y el pasado fin de semana fue la última vez que pasó por el juzgado de guardia. Lo hizo acusado de «un robo con fuerza» en una caravana. Salió en libertad con cargos. Arrastra «un carro de detenciones aunque ninguna condena en firme», trazan ertzainas y policías locales. Ese okupa, y supuesto multirreincidente, nada quiere comentar sobre ese currículo delictivo. «No hablo español», reitera, pese a que hace tres años de su llegada a la capital alavesa.

