Más de cien coches identificados en el control policial para desbaratar una nueva quedada automovilística en Vitoria

7 de diciembre 2025

Un operativo conjunto entre la Ertzaintza y la Policía Local sirvió este sábado para identificar a 109 vehículos y 124 personas en las inmediaciones del Buesa Arena de Vitoria. Estos entusiastas del motor habían quedado en el aparcamiento del recinto deportivo para, desde allí, poner rumbo a un encuentro nocturno para presenciar piques, que vuelven a estar bajo los radares de las autoridades desde la noche del 11 al 12 de octubre. Entonces se reactivaron tras una tregua de algo más de un año desde el fatal accidente que en enero de 2024 acabó con las vidas de los jovencísimos Izaro y Cristian, cuando seguían el pique entre dos BMW en una recta del polígono industrial de Júndiz. Los conductores de los tres vehículos implicados en aquel choque mortal están imputados a la espera de juicio por la vía penal.

El despliegue policial alrededor de la cancha del Baskonia arrancó sobre las 21.00 horas y, además de los vehículos identificados, se procedió a la denuncia de 23. Quince de ellos por «realizar reformas de importancia» en los automóviles, dos por «carecer de la ITV en vigor» y seis por sus neumáticos. Cuatro de estos coches quedaron inmovilizados en dependencias de la Guardia urbana de la capital alavesa, mientras que una persona fue propuesta para sanción «por tenencia de sustancias estupefacientes», ha desgranado el Departamento vasco de Seguridad.

Pero la 'kdd' -el acrónimo que sus organizadores usan para este tipo de eventos- no quedó allí. Una vez finalizado el control de Vitoria, la Policía Local de Miranda de Ebro comunicó que «numerosos vehículos fueron detectados haciendo carreras ilegales» en dicha localidad burgalesa. Además, según ha podido saber EL CORREO, también trasladaron esos piques al polígono industrial del municipio alavés de Lantarón.

Otro 'puente'

El concejal vitoriano de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa, explica que se cerraron todas las entradas y salidas del parking del recinto deportivo para comprobar el estado de los automóviles y si contaban con la documentación en regla. «También se procedió a realizar pruebas de alcoholemia», detalla el edil del PNV.

En la noche del 11 al 12 de octubre, medio millar de personas se concentró en un área comercial de Gamarra, desde donde muchos condujeron a los polígonos industriales de Lantarón y al de Bayas, en Miranda de Ebro, para presenciar carreras ilegales. Es decir, el mismo 'modus operandi' que en la noche de este sábado. Desde esa fecha, la Ertzaintza y otras policías monitorizan cada concentración, en Vitoria o en otros puntos del territorio histórico o de Euskadi. En la noche del 25 de octubre, por ejemplo, el punto de encuentro quedó establecido en el centro comercial Gorbeia, en Etxabarri-Ibiña.

Ahora, en pleno 'puente' festivo ha tenido lugar una nueva quedada. Esta vez, un público mayoritariamente joven, integrado por centenares de personas, había sido citado a partir de las 22.00 horas en el aparcamiento del Buesa Arena. Los fanáticos de las cuatro ruedas se encontraron con la oposición de las fuerzas de seguridad, que han sorteado en otras ocasiones. Esta vez, el control pilló por sorpresa a algunos de los asistentes convocados a través de las redes sociales. Pese a ese férreo control, y como han dejado constancia a través de sus perfiles en Instagram, procedieron a lanzar fuegos artificiales en las inmediaciones del pabellón.

Vuelta al polígono

En Lantarón, según los vídeos que se han difundido en sus redes sociales, aprovecharon para quemar neumático y dar trompos. En una de las escenas incluso se puede observar a varios jóvenes agarrados a la ventanilla de un coche para tratar de hacer contrapeso a un deportivo para refrenarlo y que, al soltarlo, salga con mayor potencia.

En declaraciones a EL CORREO, el alcalde de esta localidad, Koldo Salbidea, reclamó hace varias semanas mayor presencia policial para tratar de poner coto a estas prácticas. «Aunque estamos en contacto con la Ertzaintza y nos escuchan, les pedimos que presionen más, que se hagan notar. Que vengan los fines de semana», afirmó el regidor.