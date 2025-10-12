Vuelven las carreras ilegales a Álava

Convocadas en las redes sociales, alrededor de medio millar de personas copó en la noche de ayer, sábado, los parkings y accesos a un conocido ... restaurante de comida rápida de Gamarra, en Vitoria. El motivo de la cita era el regreso de las carreras ilegales a Vitoria. Una práctica en el disparadero desde que el 13 de enero del año pasado murieran en Júndiz dos jóvenes, llamados Izaro y Cristian, que acudieron a verlas. Hay tres personas imputadas por «homicidio imprudente».

Desde las 22.00 horas de ayer sábado, EL CORREO fue testigo directo del éxito de la llamada. Cientos de personas colapsaron la zona. La mayoría eran jóvenes, pero también había familias con niños pequeños. Un número importante venía de otras provincias. Acudieron con la promesa de que, a partir de las doce de la madrugada, les sería revelada la ubicación real de las carreras. Los organizadores, a través de diversas plataformas, solicitaron que no se realizaran derrapajes ni acelerones para no llamar la atención de la policía.

Ampliar Carrera presuntamente celebrada esta madrugada de domingo en el polígono de Lantarón.

Las sugerencias cayeron en saco roto muy pronto. Para las 22.30 horas, varios conductores comenzaron a picarse entre ellos. Unos quemaron rueda, otros hicieron rugir al límite sus motores y alguno incluso se atrevió a competir por las calles adyacentes. Las centralitas de la Policía Local y la Ertzaintza, según ha sabido este periódico, comenzaron a recibir llamadas ciudadanas.

A las once apareció el primer coche patrulla. De la Policía Local. Fue recibido con abucheos. Cinco minutos después, dos todoterrenos de la Ertzaintza se internaron en uno de los parkings con las luces y las sirenas encendidas. No sirvió de nada. Se repitió la misma escena con una muchedumbre envalentonada. Lo mismo sucedió a las 23.23 con otro coche de la Guardia urbana.

Cada vez que la presencia policial se iba, los presentes se venían arriba y las competiciones por ver quién forzaba más su motor se sucedieron ante cientos de jóvenes ávidos de grabarlo todo. En esas idas y venidas, varias personas corrieron riesgo de ser atropelladas puesto que algunos conductores se empeñaron en avanzar a una velocidad indebida. Todo esto con una humareda importante por el caucho quemado o la acción de los tubos de escape.

Cambio de estrategia policial

Para las 23.30 horas, la Policía Local y la Ertzaintza modificaron su estrategia. Ante el riesgo que entrañaba la convocatoria, la práctica totalidad de patrullas fue convocada en este punto. Y esta vez, en vez de entrar al aparcamiento, sellaron las salidas. Establecieron un control por el que tuvo que pasar todo automóvil aparcado en el interior. Según ha sabido este periódico, ahí se extendieron cinco multas por diferentes irregularidades.

A las doce en punto, los presentes recibieron el aviso de la supuesta ubicación de las carreras ilegales. Minutos después hubo una segunda alerta, ésta definitiva. Debían dirigirse al polígono industrial de Lantarón. Pero muchos se quedaron con las ganas debido a que los uniformados no les permitieron abandonar los aparcamientos donde aguardaban con sus vehículos, la mayoría de gama media pero también pudo verse un Lamborghini, un Porsche y varios BMW tuneados.

Sin esa afluencia multitudinaria, sí se celebraron varias carreras ilegales en Lantarón, como exhibieron los organizadores en sus redes sociales. Su mecánica es sencilla. Dos coches salen de un punto y compiten en una recta por llegar primero. Esto es lo que se ha hecho durante décadas en Júndiz, con numerosas operaciones policiales entre medias, hasta que el 13 de enero del año pasado dos jóvenes vitorianos fallecieron. Habían acudido con otros amigos en su turismo a ver las carreras, como otras docenas de personas. Decidieron cambiar de acera sin percatarse de que dos BMW se les acercaban a toda velocidad. Los conductores de los tres coches están procesados.

El Departamento vasco de Seguridad ha señalado a este periódico que sobre las 0.45 horas de esta madrugada recibieron un aviso de la posible celebración de estos duelos en Lantarón. Dos recursos de la policía autonómica se desplazaron a este punto, pero los participantes ya se habían marchado. Se sospecha que fueron a la zona de Miranda de Ebro para continuar con sus piques.