El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cientos de personas se concentraron esta noche en Gamarra. J.Andrade.

Vuelven las carreras ilegales a Álava

Más de 500 personas se concentran en Gamarra para ver derrapes y acelerones en un parking de un restaurante. Muchos acaban de madrugada en el polígono de Lantarón

David González

David González

Domingo, 12 de octubre 2025, 10:30

Comenta

Convocadas en las redes sociales, alrededor de medio millar de personas copó en la noche de ayer, sábado, los parkings y accesos a un conocido ... restaurante de comida rápida de Gamarra, en Vitoria. El motivo de la cita era el regreso de las carreras ilegales a Vitoria. Una práctica en el disparadero desde que el 13 de enero del año pasado murieran en Júndiz dos jóvenes, llamados Izaro y Cristian, que acudieron a verlas. Hay tres personas imputadas por «homicidio imprudente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  2. 2

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  3. 3 Muere a los 79 años Diane Keaton, la eterna 'Annie Hall'
  4. 4

    Asaltos a ancianos en Vitoria: «Nos tenía engañados. ¿Cómo saber que robaba a mayores?»
  5. 5 Julen Martínez de Estibariz y Ainara Arkarazo tocan el cielo
  6. 6 Al rescate de la «joya escondida y olvidada» de Vitoria
  7. 7

    Los 14 cabecillas de la cúpula nacional de los Blood serán juzgados en Vitoria en 2026
  8. 8

    El PP vasco se lanza a por el voto latino con una estrategia similar a la de Ayuso
  9. 9

    Los 14 cabecillas de la cúpula nacional de los Blood serán juzgados en Vitoria en 2026
  10. 10

    Los saharauis de Vitoria exigen a Pedro Sánchez que «rompa con Marruecos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vuelven las carreras ilegales a Álava

Vuelven las carreras ilegales a Álava