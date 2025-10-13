El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Polo en el que los jóvenes Izaro y Cristian perdieron la vida mientras veían una carrera ilegal en Júndiz el pasado 13 de enero de 2024. BAL

Carreras ilegales en Vitoria

El doble «homicidio» de Izaro y Cristian en Júndiz, pendiente de un análisis en Alemania

Los jóvenes murieron en enero del año pasado cuando veían un pique entre dos BMW. Los conductores de los tres coches implicados figuran como imputados y perjudicados a la vez

David González

David González

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:46

Comenta

La compleja investigación por el accidente mortal del 13 de enero de 2024 en Júndiz mira a Alemania. Hasta el cuartel general de BMW ... ha viajado la caja negra de, al menos, uno de los vehículos implicados en el fallecimiento de los jóvenes Izaro y Cristian en este polígono industrial de Vitoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal entre Falange y radicales deja 40 heridos y 19 detenidos
  2. 2

    Batalla campal entre Falange y radicales deja 40 heridos y 19 detenidos
  3. 3

    Calles destrozadas y daños en negocios tras la batalla campal en Vitoria
  4. 4

    Batalla campal entre Falange y radicales deja 40 heridos y 19 detenidos
  5. 5 Así se ha montado la barricada contra la Ertzaintza en Vitoria
  6. 6

    Calles destrozadas y daños en negocios tras la batalla campal en Vitoria
  7. 7 Así se ha montado la barricada contra la Ertzaintza en Vitoria
  8. 8

    500 personas quedan en Vitoria para retarse de nuevo en carreras ilegales en Lantarón
  9. 9 Al rescate de la «joya escondida y olvidada» de Vitoria
  10. 10

    La 015, Los Latin Bremen o Los Narcos, así son las actuales bandas de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El doble «homicidio» de Izaro y Cristian en Júndiz, pendiente de un análisis en Alemania

El doble «homicidio» de Izaro y Cristian en Júndiz, pendiente de un análisis en Alemania