El doble «homicidio» de Izaro y Cristian en Júndiz, pendiente de un análisis en Alemania

La compleja investigación por el accidente mortal del 13 de enero de 2024 en Júndiz mira a Alemania. Hasta el cuartel general de BMW ... ha viajado la caja negra de, al menos, uno de los vehículos implicados en el fallecimiento de los jóvenes Izaro y Cristian en este polígono industrial de Vitoria.

Como acostumbraban, esa madrugada acudieron a seguir las carreras ilegales. Iban en un Volkswagen Polo con dos personas más. El conductor cambió de lado para ver mejor los piques sin percartarse de dos BMW inmersos en un vertiginoso pulso. Uno impactó contra el utilitario con consecuencias fatales.

El Juzgado de Instrucción número 1, dirigido por María Antonia Blanco, prácticamente ha concluido la fase de investigación de este caso. Según ha sabido este periódico, sólo queda un detalle; conocer el EDR (Event Data Recorder) de uno de los turismos implicados. Esas siglas hacen referencia a la caja negra del automóvil.

Con su análisis se busca que determine a qué velocidad exacta avanzaba cuando chocó contra el Polo donde viajaban Izaro y Cristian. Ella tenía 19 años, él 21. El resto de la instrucción está finiquitada con una reconstrucción de lo ocurrido incluida.

«Conducción temeraria»

Ya se intentó conocer su contenido primero en Vitoria y, a continuación, en la central de Madrid. Ambas consultas se saldaron sin éxito, por lo que la sala tuvo que recurrir a la vía internacional. Una vez lleguen los resultados será el turno para que la Fiscalía de Álava, en este caso representada por Manu Pedreira, presente cargos contra los implicados.

Debido a que los tres conductores implicados cometieron alguna irregularidad, todos figuran como investigados (imputados) y perjudicados (víctimas) a la vez. En principio, el Polo completó una maniobra prohibida al cambiar de acera. Mientras que el responsable del impacto mortal y su competidor supuestamente avanzaban a una velocidad «muy superior a la permitida». El EDR lo determinará.

En base este escenario, las acusaciones pueden abarcar desde el «homicidio imprudente» a una «conducción temeraria». A la espera de este paso, en el Palacio de Justicia confían en que el juicio sea en la segunda mitad de 2026.