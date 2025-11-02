Habla el líder de las quedadas de coches en Vitoria: «Vamos a seguir haciéndolas»

Las 'kdd' (acrónimo de quedadas, como los jóvenes entusiastas del motor denominan a sus encuentros nocturnos) capitalizan los radares policiales desde hace tres semanas. La noche del 11 al 12 de octubre ... , medio millar de personas se concentró en un área comercial de Gamarra, en Vitoria, desde donde muchos condujeron a los polígonos industriales de Lantarón y de Bayas, en Miranda de Ebro, para presenciar carreras ilegales. A partir de ahí, la Ertzaintza y otras policías monitorizan cada concentración, en Vitoria o en otros puntos. El viernes tocó Bilbao.

En este contexto, EL CORREO ha localizado al principal organizador de estos encuentros –carentes de permiso oficial–, que se han colado en la actualidad política local. En parte porque todavía está fresco el recuerdo de Izaro y Cristian, fallecidos el 13 de enero del año pasado cuando seguían el pique entre dos BMW en una recta de Júndiz. Los conductores de los tres vehículos implicados en aquel choque mortal están imputados a la espera de juicio por la vía penal.

Este supuesto responsable es un joven de «entre 25 y 35 años». Prefiere que se le identifique por su nick en las redes sociales, Kdd Euskadi. Y elude desvelar su municipio de residencia. «Te sorprendería», suelta enigmático y más cordial tras un primer contacto algo abrupto. «¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿Seguir diciendo que somos criminales de guerra?».

«No queremos molestar»

Kdd Euskadi arranca con una declaración de intenciones. «Lo que realmente nos gusta es el mundo del motor, los coches y sus modificaciones. Y más que una 'kdd' (quedada) lo consideramos una reunión de amigos, donde nos juntamos jóvenes a cenar para pasar una noche y ver coches todos juntos», tercia al otro lado del móvil.

Salvo por el rugido de algunos motores y la quema de neumáticos sin mover los turismos, esa primera fase sí casa con esa descripción. Los interrogantes surgen con sus posteriores travesías a polígonos, ubicaciones secretas a las que se accede mediante el envío de mensajes a cuentas como la que controla. «Es una forma de mover la 'kdd'. Cada vez que intentamos reunirnos en un sitio público, como un McDonald's, como ya ha pasado varias veces, montan control para salir», aduce en referencia a la Policía Local o la Ertzaintza.

Carreras ilegales «La mayoría son generadas por IA y otras las sube a las redes gente ajena a nosotros»

«Nos movemos a los polígonos porque son lugares apartados. Hay varios coches ruidosos y no quisiéramos molestar a los vecinos». Y ante todo se desmarca de esas competiciones uno contra uno vividas en esas vías vacías. «No fomentamos ningún tipo de conducción temeraria», clama.

Al insistir sobre esos piques acometidos sin medidas de seguridad y con decenas de personas en los arcenes, asegura que «son cosas que han pasado puntualmente». Así que, respecto a los vídeos colgados en las redes sociales, alega que «la mayoría son generados por Inteligencia Artificial (IA) y otros son subidos por gente externa a nosotros».

– Pero si hemos presenciado esas carreras ilegales en Lantarón, Bayas y Gojain.

– Como te he dicho antes, son cosas que han pasado puntualmente. Pero no se va al polígono a hacer carreras ni nada como lo pintan las noticias. Es para hacer una exposición de vehiculos.

Permisos «complicados»

Con su próxima cita cancelada, fijada para el sábado 8 en el Buesa Arena, las policías auscultan cada uno de sus movimientos. Quizá si pidieran permisos oficiales, sus concentraciones generarían menor preocupación. «Sería lo ideal, pero es muy complicado conseguirlos. Las autoridades competentes no ponen facilidades para hacerlo». Asegura que han contactado con algunos, aunque sin éxito.

Las carreras ilegales son un fenómeno 'guadiana 'en Vitoria desde hace dos décadas. Hasta que la muerte de Izaro y Cristian –hace ahora 21 meses– supuso un punto de inflexión y, probablemente, alumbró una sensibilización superior a la de otros enclaves. «Claro que lo entendemos, lo respetamos y no queremos que se nos relacione con lo que se hacía en Júndiz. Seguiremos reuniéndonos porque nos gusta. Lo ideal sería que el Ayuntamiento mueva ficha y habilite puntos para poder disfrutar de los coches», propone Kdd Euskadi.