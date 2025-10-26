El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cientos de jóvenes han trasladado a Lantarón las carreras ilegales tras una quedada en Zigoitia. J. Andrade

Carreras ilegales en Álava

Cientos de jóvenes trasladan a Lantarón las carreras ilegales tras una quedada en Zigoitia

La concentración sucede dos semanas después de un encuentro en el polígono vitoriano de Gamarra y piques también en Lantarón y el área industrial de Bayas, en Miranda

J. M. Navarro

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:52

Como el gato y el ratón. Así han pasado los aficionados a las carreras ilegales y los cuerpos policiales buena parte de la noche de ... este domingo. Las 'kdd' -forma de referirse, en el argot, a las quedadas para presenciar piques- han vuelto a las carreteras de Euskadi una vez más. Sin embargo, esta madrugada los fanáticos de las cuatro ruedas sí han contado con la oposición de las fuerzas de seguridad que no han encontrado en ocasiones previas. Y no sólo de la Ertzaintza. En esta ocasión, tal y como pudo comprobar 'in situ' EL CORREO, la Policía Nacional y las guardias urbanas de Vitoria y Miranda también pusieron de su parte para evitar los sucesos de semanas previas.

