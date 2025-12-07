El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

David Udakiola, director general de Michelin Vitoria, en una línea de prensas eléctricas recientemente robotizada en la Avenida del Cantábrico. Igor Martín
David Udakiola | Director general de Michelin Vitoria

«El absentismo nos excede, necesitamos la ayuda de la Administración»

En el 60 aniversario de la fábrica en Vitoria, anuncia una inversión de 52 millones para el próximo año y el mantenimiento del empleo

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:51

Comenta

A las puertas de empezar a atiborrarnos de turrones, Michelin piensa más en las velas de su 60 cumpleaños. La multinacional francesa cumplirá este 5 ... de enero seis décadas en Álava desde que produjo su primera rueda: una pequeña cubierta de ingeniería civil. Aquellos tiempos felices y de expansión se han tornado en un «contexto complicado» para la automoción europea, según David Udakiola (San Sebastián, 1972). El director general de la planta alavesa ve «avances» en el proceso para reconstruir la confianza del grupo francés hacia la Avenida del Cantábrico, pero admite que el absentismo no se ha reducido. Hay una parte que «excede» a lo que está en manos de Michelin, argumenta, porque en Álava el lastre de las bajas se ha convertido en un tema «cultural».

